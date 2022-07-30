В Индии женщина пошла в лес и сказочно разбогатела

Жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз. Об этом сообщил американский таблоид New York Post.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Издание рассказало, что ювелир оценил стоимость драгоценного камня в $25 000 (1,5 млн рублей). Женщина планирует продать драгоценный камень на ближайшем аукционе, чтобы в будущем обеспечить себя и шестерых детей. Журналисты выяснили, что полученные деньги героиня истории хочет потратить на ремонт своего ветхого дома.

Кроме того, средств ей хватит, чтобы покрыть расходы на свадьбу двух дочерей. Ранее «Секрет» сообщил, что в африканской Анголе в аллювиальном руднике Луло нашли крупнейший редкий розовый алмаз весом 170 карат (примерно 34 г). «Дочка» австралийской компании Lucapa Diamond Co заявила, что этот драгоценный минерал может стать самым крупным из добытых за последние 300 лет.