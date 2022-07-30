Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
58 минут назад

В Индии женщина пошла в лес и сказочно разбогатела

Секрет Фирмы

Жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз. Об этом сообщил американский таблоид New York Post.

В Индии женщина пошла в лес и сказочно разбогатела
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Издание рассказало, что ювелир оценил стоимость драгоценного камня в $25 000 (1,5 млн рублей). Женщина планирует продать драгоценный камень на ближайшем аукционе, чтобы в будущем обеспечить себя и шестерых детей. Журналисты выяснили, что полученные деньги героиня истории хочет потратить на ремонт своего ветхого дома.

Кроме того, средств ей хватит, чтобы покрыть расходы на свадьбу двух дочерей. Ранее «Секрет» сообщил, что в африканской Анголе в аллювиальном руднике Луло нашли крупнейший редкий розовый алмаз весом 170 карат (примерно 34 г). «Дочка» австралийской компании Lucapa Diamond Co заявила, что этот драгоценный минерал может стать самым крупным из добытых за последние 300 лет.

Впрочем, после огранки алмаз-рекордсмен потеряет до половины своего веса. Тогда его можно будет сравнить с розовым бриллиантом Pink Star — самым дорогим из когда-либо проданных.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители