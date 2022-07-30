Простой тест показал, как обманчивы воспоминания людей

Слышали ли вы об эффекте Манделы? Это феномен, при котором у нескольких людей совпадают ложные воспоминания. Учёные проверили эффект на популярных логотипах и образах и убедились, что искажения очень распространены.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пока опубликован препринт научной статьи. В ней утверждается, что у людей есть последовательные, уверенные и широко распространённые ложные воспоминания об известных образах, таких как Пикачу. Если бы вас попросили описать этого покемона, что бы вы назвали? Как оказалось, многие упомянули бы чёрный кончик у хвоста Пикачу. Но на самом деле его там никогда не было. Можете посмотреть на распространённые образцы сами и попробовать угадать оригинал:

ferra.ru

Учёные, которые провели такой эксперимент, отметили, что люди, как правило, очень уверены в выборе неправильного изображения. При этом они сообщают, что хорошо знакомы с такими персонажами, как Пикачу, но всё же совершают ошибки.