Почему в 1994 году пассажирский самолет рухнул на землю

В январе 1994 года под Иркутском произошла одна из самых крупных авиакатастроф в истории современной России. Тогда разом погибли 125 человек, один из которых в тот момент вообще находился на земле.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Хронология катастрофы

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Самолет ТУ-154М, который принадлежал компании «Байкал», 3 января 1994 года должен был лететь из Иркутска в Москву. В 11 часов 35 минут, когда все 115 пассажиров уже были на борту, члены экипажа запустили двигатели. После запуска двигателей включился сигнал безопасности, который предупреждал о раскрутке стартера. Подобное было в принципе невозможно, но летчики тем не менее пытались найти причину, по которой система оповещала об опасности, но это им не удалось.

В итоге ТУ взмыл в воздух. Вскоре сработала пожарная сигнализация во втором двигателе. Летчики задействовали все средства пожаротушения, но так и не смогли потушить возгорание. Поэтому экипаж повернул обратно и запросил аварийную посадку в Иркутске. Посадка была разрешена, вот только до аэродрома самолет не дотянул. Как указано в учебнике «Безопасность жизнедеятельности» (Валерий Соломин), всего через 12 минут полета ТУ упал в 11 километрах от взлетно-посадочной полосы, в селе Мамоны.

Жертвы и разрушения

Рухнув на землю, самолет разломился на две части, не оставив никому ни единого шанса на выживание. Поэтому 124 человека (115 пассажиров, некоторые из которых были еще детьми, и 9 членов экипажа), находившихся на борту, погибли практически мгновенно. Мало того, десятки жертв этой трагедии не представлялось возможным идентифицировать. Специалисты смогли распознать останки только 74 человек.

Также авиакатастрофа под Иркутском унесла еще одну жизнь. Она принадлежала скотнику, который в момент аварии трудился на молочной ферме в Мамонах. Дело в том, что самолет рухнул именно на здание фермы. Еще один рабочий этого предприятия получил травмы. Пострадали и животные, которые принадлежали фермерскому хозяйству. Ни одна корова спастись от неминуемой гибели не смогла. Да и сама ферма оказалась полностью уничтоженной.

Причины трагедии

Как следует из «Собрания актов президента и правительства Российской Федерации» за 1994 год, для организации расследования причин авиационной катастрофы, происшедшей с самолетом Ту-154 в районе аэропорта города Иркутска, и оказания помощи семьям погибших была образована правительственная комиссия, которую возглавил министр транспорта Виталий Ефимов. На одной из первых пресс-конференций Ефимов заявил, что «экипаж действовал профессионально и мужественно».