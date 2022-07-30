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44 минуты назад

Иллюзия показала, как нас обманывает собственный мозг

Диана Товсепова

Новая оптическая иллюзия вызвала шумные обсуждения в TikTok. Пользователи проверили, как мозг может обманывать нас. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Иллюзия показала, как нас обманывает собственный мозг
Фото: TikTokTikTok

Думали ли вы, что даже собственный мозг будет лгать вам? На изображении, которое пользователь показал в TikTok люди видят цвет, которого на самом деле нет.

Изображение отображает различные вертикальные линии вместе с тремя перекрывающимися кругами. Когда пользователь впервые видит изображение, он может увидеть три перекрывающихся круга, которые кажутся фиолетовыми, голубыми и желтыми.

TikTok

Килан Лейзер, автор видео, говорит: «Посмотрите на эти три круга, если один из них кажется вам желтым, значит, вы в плену оптической иллюзии».

Выяснилось, что желтый круг на самом деле черно-белый.

«Сделайте скриншот и увеличьте масштаб, если не верите мне», — сказал автор подписчикам.

Специалисты объясняют, что эта оптическая иллюзия работает, потому что используются цвета вокруг черно-белого круга. Черный и белый оттенки искажены пересекающими их разноцветными линиями. Поскольку внешние полосы на заднем плане синего цвета, мозг обманывается, полагая, что внутренние полосы круга желтые, а не белые.

Это изображение является примером иллюзии Мункера и также известно как Белая иллюзия Мункера. По словам экспертов, «эта иллюзия показывает, насколько на восприятие цвета влияют соседние объекты. Ключевое слово здесь — ассимиляция».

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