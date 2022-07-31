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2 часа назад

В сети вспомнили старый способ высушить белье

Мослента

Старый способ высушить белье вспомнили пользователи сети в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото 1964 года. На снимке изображены натянутые между деревьями веревки с развешенными на них вещами на фоне Донского монастыря .

В сети вспомнили старый способ высушить белье
Фото: МослентаМослента

«Как мило. Вспомнила, как сушили белье зимой на улице, и потом дома пахло морозцем», — поделилась подписчица канала. «Моя мама живет в старом доме с незастекленным балконом. Можно сказать, до сих пор на улице белье сушит. И зимой вместе с ним в квартиру тоже приходит приятный дух морозца...» — ответила ей другая участница дискуссии.

«К концу 1929 года все монастырские постройки перешли советской власти, богослужения не совершались, а братия монастыря была разогнана и репрессирована. Монастырские постройки были заняты под антирелигиозный музей, который начал свою работу еще в 1920-е годы, интернат, фабрику, молочную ферму. В 1935 году на территории Донского монастыря был открыт музей русской архитектуры, относившийся к Академии архитектуры СССР учрежденной в 1934 году», — поделился знаниями один из юзеров. «У меня есть похожее фото из Высоко-Петровского монастыря... Все мы люди», — написала другая.

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