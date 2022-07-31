В сети вспомнили старый способ высушить белье

«К концу 1929 года все монастырские постройки перешли советской власти, богослужения не совершались, а братия монастыря была разогнана и репрессирована. Монастырские постройки были заняты под антирелигиозный музей, который начал свою работу еще в 1920-е годы, интернат, фабрику, молочную ферму. В 1935 году на территории Донского монастыря был открыт музей русской архитектуры, относившийся к Академии архитектуры СССР учрежденной в 1934 году», — поделился знаниями один из юзеров. «У меня есть похожее фото из Высоко-Петровского монастыря... Все мы люди», — написала другая.