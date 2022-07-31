10 интересных фактов об ушах вашей собаки

Вислые, сложенные, маленькие, большие — ушки наших питомцев бывают разных форм и размеров. И в основном все они любят быть хорошенько почёсанными. Вы наверняка знаете, что слух у собак гораздо лучше, чем у людей, но знаете ли, насколько? А слышали ли о том, что собаки используют свои уши для выражения эмоций? Читайте дальше, чтобы узнать ещё больше забавных фактов об ушах вашей собаки.

Фото: Petstory Petstory

1. В них располагается множество мышц

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В ушах собак находится не менее 18 мышц, которые работают, чтобы наклонять, поднимать и поворачивать уши. Это помогает животным определять и улавливать звуки с разных сторон.

2. У них длинный и узкий слуховой проход

В отличие от людей, у которых очень короткий слуховой проход, слуховой канал наших питомцев длинный и узкий. Более того, по мере продвижения к глубоким частям уха он изгибается практически на 90 градусов.

3. У вислоухих собак может быть больше проблем с ушами

По сравнению с кошками, у собак, как правило, бывает больше проблем с ушами или ушных инфекций. Особенно это свойственно породам собак с висячими ушами — например, бассет-хаундов, — или собакам с обрезанными ушами.

4. Собаки слышат почти вчетверо лучше, чем люди

Во многом слуховые способности вашей собаки зависят от её породы и возраста, но средний диапазон слуха обычно составляет от 67 Гц до 45 000 Гц (45 кГц). Возможности человеческого уха простираются от 20 Гц до 20 000 Гц (или 20 кГц), но у большинства взрослых диапазон не выходит за пределы 16 кГц.

5. У них более высокая частота слуха, чем у людей

Домашние собаки способны слышать звуки значительно более высокой частоты, чем люди, хотя и не такой высокой, как кошки. У них также другое акустическое восприятие мира. Звуки, которые людям кажутся громкими, часто имеют высокочастотные тона, которые могут напугать собак. Например, это часто происходит с пылесосами вы время уборки.

В дрессировке собак используются ультразвуковые свистки, потому что они издают звуки на частотах, превышающих слышимые человеком, но вполне доступных для слуха собаки. Даже в тихие ночные часы мир является шумным местом для наших пушистых друзей, которые могут слышать высокочастотные импульсы хрустального резонатора, используемого в цифровых будильниках, и движения термитов в стенах.

6. Животные используют уши для выражения эмоций

Уровень внимания собаки можно определить, наблюдая за ее ушами. Прямые уши, направленные вперед, свидетельствуют об участии, слегка оттянутые назад — о дружелюбии; уши, плотно прижатые к голове, говорят о страхе или робости.

7. Их уши могут двигаться независимо друг от друга

Собаки могут наклонять, поворачивать, поднимать и опускать уши по очереди.

8. Ушной канал собаки имеет L-образную форму

Он идёт вертикально по направлению к челюсти, а затем разворачивается почти на 90° по горизонтали к барабанной перепонке. Это затрудняет осмотр и предрасполагает собак к различным ушным заболеваниям, включая паразитов и инфекции.

9. У бладхаундов самые длинные уши

Бладхаунд по кличке Тиггер из Сент-Джозефа, штат Иллинойс, чьи правое и левое ухо имеют размер 35 и 34 см соответственно, является обладателем титула самых длинных ушей, согласно Книге рекордов Гиннесса. Такая длина имеет свою цель: помочь направить запах к чувствительному нюху бладхаунда.

10. Собаки могут носить слуховые аппараты