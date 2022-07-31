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40 минут назад

Тающий ледник сдвинул швейцарско-итальянскую границу

Inc-News

Тающий в Альпах ледник Теодул сдвинул границу между Италией и Швейцарией. Это привело к спорам относительно местонахождения горного домика Rifugio Guide del Cervino, принадлежащего Италии.

Тающий ледник сдвинул швейцарско-итальянскую границу
Фото: Inc-NewsInc-News

Как пишет газета The Gardian, отступающий ледник уже вплотную "подполз" к горному домику. В связи с таянием ледника власти двух стран вот уже четыре года ведут переговоры о новой линии границы, но их результат пока общественности не известен.

Отметим, что когда убежище для туристов на вершине пикаTesta Grigia было построено в 1984 году, оно полностью стояло на территории Италии. Однако теперь две трети домика, включая спальни и ресторан, технически находятся на швейцарской земле.

К слову, в ноябре 2021 года власти Италии и Швейцарии заключили некий компромисс касательно принадлежности горного домика. Но о чем именно они договорились, жители двух стран узнают лишь в 2023 году, когда документ будет скреплен печатью швейцарского правительства.

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