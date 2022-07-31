Тающий ледник сдвинул швейцарско-итальянскую границу

Тающий в Альпах ледник Теодул сдвинул границу между Италией и Швейцарией. Это привело к спорам относительно местонахождения горного домика Rifugio Guide del Cervino, принадлежащего Италии.

Как пишет газета The Gardian, отступающий ледник уже вплотную "подполз" к горному домику. В связи с таянием ледника власти двух стран вот уже четыре года ведут переговоры о новой линии границы, но их результат пока общественности не известен.

Отметим, что когда убежище для туристов на вершине пикаTesta Grigia было построено в 1984 году, оно полностью стояло на территории Италии. Однако теперь две трети домика, включая спальни и ресторан, технически находятся на швейцарской земле.