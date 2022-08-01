Россияне обсудили популярную в СССР детскую игру

Фотография школьников, пускающих игрушечное судно по весеннему ручью, натолкнула фолловеров на воспоминания. «Да, было время. Мы тоже пускали кораблики. Это 1980-е годы», «Как же это было круто. Конечно, помню!», «Вот это было детство», — заностальгировали пользователи сети.

Один из подписчиков группы рассказал, что самостоятельно делал миниатюрные судна из сосновой коры. Другая фолловерша вспомнила, что из-за игр в холодной воде на коже образовывались трещинки и раздражение.

Комментаторы сошлись на том, что детские развлечения в СССР были интересными и развивали фантазию. «Жаль, что у наших детей такого нет. Я лазила по деревьям, в резиновых сапожках весной по ручейкам ходила с друзьями со двора (машин было тогда очень мало), играли в "Колечко-колечко", "Сломанный телефон", "Вышибалы", "Бордюрчики", "Классики", перепрыгивали мяч, очень много во что еще играли», — высказалась одна из участниц дискуссии.