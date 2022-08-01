Как тонула Чита в разные века и годы

Воды Читинки и Ингоды возвращаются в русла, население и власти облегченно выдохнули: почти пронесло. Однако ущерб нанесен, суммы только подсчитываются, а синоптики предрекают неблагоприятный долгосрочный прогноз.

Фото: Zab.ru Zab.ru

Между тем, для, в общем-то, засушливого Забайкалья, наводнения – не такая уж и редкость. Сегодня мы попробуем вспомнить разгулы водной стихии за последние 120 лет.

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Во времена сибирских руд

Разрозненные архивные сведения доказывают, что летом 1827 года Читинка и Ингода поднялись настолько, что вода стояла всего в трехстах саженях от Михайло-Архангельской церкви (та самая Церковь Декабристов на ул. Селенгинской). Других данных об этом наводнении нет. Скудно упоминается наводнение 1831 года, правда, оно коснулось не Читы, а юго-востока Забайкалья и произошло в апреле после дождей. Тогда был снесены все мосты и затоплены все населённые пункты в горных заводах.

Более подробно в архивных документах описан разлив рек в черте Читы, случившийся в конце мая 1897 года. Три дня подряд на город сыпался снег, который сменили дожди. В результате вся территория Большого и Малого острова, Кузнечных рядов и подножия Титовской сопки оказались под водой. В то время шла отсыпка полотна для будущего Транссиба – стихия внесла коррективы в планы строителей и потому рельсы впоследствии были проложены ближе к нагорной части. Подъём воды тогда составил 507 сантиметров.

Апокалипсис Кайдаловки

На долгие годы реки притихли, летние паводки вели себя скромно, не доставляя особых хлопот горожанам, разве что подтапливало участки в приречных кварталах. Но вот наводнение 1948 года вновь напомнило читинцам о том, что такое разгул водной стихии. Сюрприз устроила не Читинка или Ингода, а… безобидная Кайдаловка, которую и речкой-то назвать было нельзя – так, ручеек. И вот этот самый ручеек после ливней наполнился водой от стекающих с гор потоков, превратившись в половодную реку. Река в считанные часы буквально разворотила центральную часть города. В районе ул. Полины Осипенко – Амурской возник похожий на пропасть овраг. Он поделил город на две части. В него рухнуло несколько зданий, туда падали люди и автомобили. Автобус с моряками Тихоокеанского флота, которые прибыли в Читу для шефских мероприятий, завалило рыхлым грунтом – все краснофлотцы погибли.

Кайдаловка забрала множество человеческих жизней, очевидцы вспоминали, что похороны погибших продолжались больше недели. К тому времени вырос уровень воды и Читинке – в Кузнечных рядах и на Большом острове основным видом транспорта стали лодки.

После этой трагедии, когда Кайдаловка вернулась в русло. Ее берега упрятали в высокие бетонные стены – для этого привлекли содержащихся в Чите пленных японских солдат. Больше эта река проблем городу не доставляла.

Наводнения развитого социализма

Достаточно мокрыми выдались в Чите конец 60-х – начало 70-х годов. В 1969 году Читинка слегка напугала жителей пойменных районов, но в 1971 году она дала себя знать в полную силу. Со второй средины июля дожди шли без перерыва и с 1 августа начался подъём воды. Под удар попали район Острова и Кузнечных рядов, села по берегам Читинки и только-только появившиеся дачные кооперативы. Мост через Ингоду у Пожарки ушел под воду – напором его слега деформировало. Высокий уровень воды не снижался почти две недели. После этого наводнения впервые встал вопрос о необходимости строительства защитных дамб выше по течению Читинки.

Последний привет СССР

Самым масштабным в XX веке стал цикл наводнений в 1990-91 годах. В 1990 году для эвакуации жителей дач, расположенных ниже Читы по течению Ингоды использовали имевший тогда в речном порту пассажирский теплоход «Заря». Готом спустя разлив Ингоды и Читинки стал более масштабным.

Вал обрушился на Читу между двумя и тремя часами ночи. Читинка вздулась, и сквозь защитные сооружения стала просачиваться вода. Вскоре по улицам в районе Кузнечных рядов уже можно было плавать на лодке. Мутные воды заливали Парк Победы, стадион «Локомотив» и район Пожарки. В эти часы появились первые жертвы. В Кузнечных рядах вал унес жизни трех горожан. Они спали у себя в домах и даже не поняли, что произошло.

На следующий день Чита преобразилась: всюду царили грязь, паника и крики пострадавших. Военные КамАЗы – вездеходы вывозили людей с затопленных территорий. Между наполовину скрывшихся домов ходили моторки – экипажи спасателей снимали с крыш обезумевших горожан. А вода все прибывала. Вскоре уже и КамАЗы оказались бессильны – уровень воды доходил до середины кабин. В паводковой комиссии без перерывов шло совещание. Члены комиссии тоже добирались до здания, где она была расположена (в нынешнем здании администрации Ингодинского района), вплавь.

Ученые определили, что уровень воды в Читинке поднялся до отметки в 382 сантиметра. Так высоко она не поднималась еще никогда. Уровень Ингоды превысил пять метров.

Сведения, поступившие из районов области, были просто шокирующими. Под водой оказались 97 мостов, 545 километров ЛЭП, 280 километров автодорог. На участке от Читы и почти до Карымской под воду ушли железнодорожные пути. В опасной для жизни ситуации оказались тысячи дачников в пригороде Читы. Всего в области погибло 10 человек. Ущерб от стихийного бедствия составил 286 миллионов рублей (в ценах 1991 года).

30 июля в читинском аэропорту приземлился самолет МЧС Ил-76, на котором в Читу прибыла специальная комиссия. В ее состав входили представители Кабинета министров СССР. Возглавлял комиссию недавно назначенный министр по делам чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу. А на аэродром «Черемушки» один за другим садились Ан-12. Они перевозили из Хабаровска продовольствие, куда его доставляли из Японии.

По Чите пошли слухи о том, что всем пострадавшим от наводнения будут выдавать гуманитарную помощь – продуктовые наборы из Японии. И вскоре раздача импортной благодати началась в подвалах кинотеатра «Родина». Очередь за пайками занимали с пяти утра, а некоторые особо ретивые «утопленники» ночевали тут же. По спискам, составленным паводковой комиссией, каждому нуждающемуся выдавали по шесть упаковок лапши (не путать с лапшой быстрого приготовления), по два килограмма риса и по десять банок рыбных консервов. И все это в красивом белоснежном пакете с изображением японского флага с надписью – «Братскому русскому народу от жителей Японии».

Братский народ сумел достойно оценить гуманизм восточных соседей. В подвал под видом пострадавших втискивались десятки крепких матерых алкашей, которые, используя стальные нервы и луженые глотки, получали пайки «за папу, за маму, за дедушку с бабушкой».

Новейшая история

Масштабный паводок наблюдался в Чите и ее окрестностях в середине июля 1998 года. Вода Читинки затопила сельхозугодия и часть строений в селах, расположенных выше Читы. Серьезно пострадала психиатрическая больница в Верх-Чите. В Чите вода подтопила жилые кварталы на Большом острове, и дачи в Антипихе и Песчанке. После событий 1998 года власти опять заговорили о строительстве дамбы выше областного центра и даже построили ее часть. Но события 2018 года показали неэффективность этого гидротехнического сооружения. Пересказывать полностью этого наводнения смысла нет - оно все еще свежо в памяти, а последствия его не ликвидированы до сих пор. Отметим лишь, что по данным Гидрометцетра, уровень Читинки достиг 405 сантиметров – это был рекорд за всю историю наблюдений. А потом на это наведение наслоились последствия паводков 2019 и 2021 годов.