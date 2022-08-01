Взрыв на «Горизонте»: самая страшная техногенная авария в СССР

По количеству погибших и масштабам разрушений трагедия на Минском радиозаводе «Горизонт», произошедшая в марте 1972 года, оказалась самой крупной со времен Великой Отечественной войны. По некоторым данным, тогда погибло более 100 человек. В результате проведенного расследования выяснилось, что причиной взрыва стала пыль.

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Взрыв и ликвидация его последствий

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Как пишет Александр Борин в своей книге «Закон и совесть», в марте 1972 года в центральных газетах страны появились небольшие заметки, сообщавшие об аварии, произошедшей в цехе футляров Минского радиозавода. Никаких подробностей в прессе опубликовано не было: упоминалось лишь о том, что в результате трагедии имеются как раненые, так и погибшие. Как впоследствии выяснилось, вечером 10 марта 1972 года в одном из зданий предприятия, где располагался футлярный цех, случился взрыв. Определить точное количество жертв в тот момент не представлялось возможным, так как многие сотрудники оказались под завалами.

Завалы разбирали несколько суток. Из-под обломков здания людей извлекали десятками. По данным белорусского журналиста Славомира Антоновича, который изучал материалы дела о взрыве на Минском радиозаводе, в аварии пострадали 250 человек, еще более 100 погибли. Число жертв возросло в том числе и потому, что вызванные на место катастрофы пожарные не знали, что предпринять. Дело в том, что происшествие подобного масштаба оказалось первым в истории Белорусской республики со времен Великой Отечественной войны. Пожарные облили завалы ледяной водой. Между тем температура воздуха в тот день держалась на отметке в -12 С. Может быть, это тоже стоило кому-то жизни.

Причины аварии

Пока разбирали завалы, в Минск прибыла комиссия из Москвы. Ее члены намерены были установить причины произошедшей трагедии. В это время по городу уже поползли самые невероятные слухи: некоторые были уверены в диверсии. Петр Машеров, Первый секретарь ЦК компартии Белоруссии, также отказывался признавать ошибки руководства. Если верить автору издания «Петр Машеров. Падение вверх», Леониду Дроздову, Машеров даже предположил, что взрыв на радиозаводе – это эхо войны. По словам руководителя республики, в неких тоннелях раньше размещались военные склады с боеприпасами, которые и могли взорваться. Об этом Машеров сказал начальнику цеха Николаю Хомиву.

Однако Николай Хомив придерживался иной версии. Он утверждал, что всему виной – несовершенная система очистки от пыли, образующейся при шлифовке футляров. Эта пыль была крайне опасной и самовозгоралась при определенной температуре. В тот мартовский день норма концентрация пыли оказалась превышена в 13 раз. Но еще задолго до аварии Хомив писал об ошибке в проекте цеха ленинградским специалистам, а в ответ получил одни отписки. Как пишет Леонид Дроздов, о том, что фильтры по очистке работают неудовлетворительно, сообщал директору Минского завода, Захаренко, и главный энергетик Замойский. Директор предложил Замойскому «не лезть в эту химию».

Наказание виновных и количество жертв

В ходе расследования слова Николая Хомива и энергетика Замойского подтвердились. Вот и в издании «Охрана труда и социальное страхование» (Профиздат, 1991 год) указано, что авария на Минском радиозаводе произошла именно из-за грубых ошибок в проекте. Хомив не зря писал в Северную столицу: именно Ленинградский институт спроектировал оборудование для завода. Под стражей оказались директор упомянутого института и некоторые сотрудники, а также директор завода Захаренко, главный инженер Куцер и начальник цеха Хомив. Всех виновных приговорили к различным срокам от одного года до трех лет: учли возраст, наличие детей и правительственных наград. Впоследствии с Николая Хомива судимость была снята.

Однако точка в этой истории не поставлена до сих пор. Дело в том, что и по сей день данные о количестве жертв взрыва на заводе в различных источниках разнятся. Так, в издании «Охрана труда и социальное страхование» говорится о 114 погибших. По подсчетам Николая Хомива, в результате аварии распрощались с жизнями 106 человек. А Василий Шарапов в своих мемуарах «Листая жизни страницы» писал: