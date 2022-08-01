Макринин день: почему нельзя употреблять алкоголь 1 августа

В первый день последнего месяца лета отмечается народный праздник Макринин день, который назван в честь святой из Каппадокии. Наши предки в эту дату завершали летние работы и начинали готовиться к осени. О том, как нужно провести этот день — в материале "Рамблера".

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Считалось, что если на Макрину нет осадков, то в следующем году будет плохой урожай. Поэтому в древности наши предки вызывали дождь, если первое августа было сухим. Они брали девушку, родившуюся в этот день, давали ей колосья и отправляли к пруду. Она должна была пустить их по воде, и этим вызвать дождь.

В этот день было принято собирать урожай, готовить свои дома к осени. Считалось, что уже первого августа начинают опадать первые листья на деревьях, может начаться сезон дождей. В лесах уже появлялись первые грибы, и люди шли туда за урожаем.

Что нельзя делать

В эту дату нельзя обижать животных. Считается, что если человек сделает плохо своему питомцу, то может сильно заболеть кто-то из членов его семьи. Также запрещалось приносить в дом чужие вещи или найденные на улице деньги. Если ослушаться запрета, то можно забрать чужую неудачу и болезни. В Макринин день нельзя ходить в грязной одежде. Дело в том, что святая была очень аккуратной и не терпела грязь и неопрятность, поэтому могла наказать человека. Первого августа запрещалось употреблять алкоголь, так как это могло серьезно повлиять на здоровье, усугубить пагубную привычку.