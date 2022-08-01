История и статус Косова

31 июля 2022 года произошло очередное обострение ситуации в самопровозглашенном Косове - гособразовании, созданном в результате одностороннего отделения края Косово и Метохия от Сербии в 2008 году. Конфликт возник из-за заявления властей Косова о намерении ввести с 1 августа запрет на сербские документы и закрытия КПП на административной линии с Сербией. ТАСС подготовил материал об истории Косова.

Фото: ТАСС ТАСС

Косово в составе Сербии

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В XIV веке территория Косова, заселенная преимущественно сербами, оказалась под властью Османской империи. В XVI-XVIII веках происходила массовая эмиграция сербов и колонизация территории албанцами-мусульманами. К началу ХХ столетия соотношение сербского и албанского населения фактически сравнялось. В 1945 году Косово получило статус автономной области в составе Сербии, входившей в состав Югославии в качестве одной из шести республик, в 1963 году - статус автономного края (также в составе Сербии). В 1974 году краю были предоставлены широкие полномочия, за исключением права выхода из состава Югославии. К началу 1980-х годов доля албанского населения в Косове достигла 77% (при населении 1,5 млн человек). В 1981 году произошли первые крупные националистические выступления косовских албанцев, требовавших преобразования края в республику в составе Югославии, усилилась эмиграция неалбанского населения. Конституция Сербии 1990 года сильно урезала права Косова, оставив лишь территориальную и культурную автономию (парламент и правительство были распущены).

В ответ на эти шаги косовские албанцы создали параллельные структуры власти и объявили о непризнании сербского руководства. В сентябре 1991 года они организовали референдум о независимости Косова (на территории Автономного края Косова и Метохии). За независимость высказались около 99% его участников (при явке 87%), но референдум был бойкотирован сербами, живущими в Косове. Независимость была провозглашена 22 сентября 1991 года, однако тогда ее признала только Албания. В 1996 году для борьбы за независимость албанскими националистами была создана террористическая организация "Освободительная армия Косова" (ОАК). В 1998 году конфликт перерос в кровопролитные вооруженные столкновения между сербской полицией и боевиками ОАК, в крае фактически началась гражданская война между косовскими албанцами и сербами. Для пресечения волны насилия Белград (до 2003 года столица Югославии) ввел в Косово полицейские и армейские части. Западные страны обвинили сербов в геноциде албанского населения, и в марте - июне 1999 года члены НАТО без санкции СБ ООН провели против Югославии военную операцию "Союзная сила". Удары с воздуха наносились по всей территории страны, включая Белград и другие крупные города. Были разрушены многие предприятия, больницы, мосты. Погибли более 2 тыс. югославских граждан. Результатом операции стал вывод югославских войск из Косова и бегство сербского населения - край покинули более 200 тыс. сербов.

В июне 1999 года в Косово были введены международные гражданские силы ООН и международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR). С этого времени край стал управляться Временной администрацией ООН. Несмотря на то что в резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года говорится о сохранении территориальной целостности Сербии, в 2007 году спецпредставителем генсека ООН в Косове Мартти Ахтисаари был разработан документ, ставший, по сути, планом отделения края (не утвержден СБ ООН; предлагал наделить край многими атрибутами государственности и предоставить ему ограниченный суверенитет под международным военным и гражданским контролем; в нем ничего не говорилось ни о независимости края, ни о суверенитете Сербии над ним).

После провозглашения независимости

17 февраля 2008 года парламент Косова в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии (Косово занимает 10,9 тыс. кв. км - примерно 12% от территории Сербии). В апреле 2008 года была принята конституция (вступила в силу 15 июня; основана на "плане Ахтисаари"). В 2008 году западными государствами, признавшими независимость Косова, была создана Международная руководящая группа. В июле 2012 года ее участники заявили, что государственная независимость Косова является свершившимся фактом. К этому времени правительство и парламент Косова приняли необходимые поправки к конституции и объявили о завершении периода "контролируемой независимости".

Тем не менее в Косове остались наблюдатели Миссии ООН и европейской Миссии в области верховенства закона (EULEX; с 2008 года). В сфере деятельности последней - полицейская служба, пограничный контроль и распределение таможенных сборов, судопроизводство, транспортные коммуникации, инфраструктура, а также меры по защите сербского культурно-исторического наследия в Косове и Метохии. Мандат EULEX неоднократно продлевался (вплоть до 14 июня 2023 года). Миссия продолжает консультировать косовские суды и прокуратуру. В сербских районах участие EULEX было минимальным. Правосудие, таможня, полиция, транспорт и телекоммуникации, а также вопросы защиты культурного и церковного наследия были переданы местным сербским властям. Безопасность обеспечивают натовские KFOR.

По мнению Сербии, признание независимости сербского края противоречит международному праву, в том числе резолюции СБ 1244 от 1999 года, где говорится о сохранении территориальной целостности Сербии. Однако, согласно решению Международного суда ООН от 22 июля 2010 года, принятие декларации об одностороннем провозглашении независимости Косова не нарушило общее международное право.

Попытки нормализации отношений

В феврале 2012 года Сербия признала за Косово право самостоятельно выступать на региональных форумах (ранее делегация косовских албанцев была представлена на региональных форумах через Миссию ООН в Косове).

19 апреля 2013 года премьер-министры Сербии и Косова Ивица Дачич и Хашим Тачи после 10 раундов переговоров в Брюсселе при посредничестве ЕС одобрили текст Соглашения по нормализации отношений между Сербией и Косовом (ратифицирован сербским и косовским парламентами в том же году). Оно касается разделения полномочий между албанскими косовскими властями и сербскими анклавами на севере края, в т. ч. предоставляет частичную автономию для сербских муниципалитетов, но предусматривает интеграцию сербских государственных институтов (суды, полиция) в административную систему Косова. В Косове, а также во многих странах мира, договоренности в Брюсселе расценили как фактическое признание Сербией независимости края. Согласно же трактовке сербских официальных лиц, Сербия ни де-юре, ни де-факто не признала независимости Косова, договор между Белградом и Приштиной (главный город Косова) касается исключительно защиты сербского населения края, обстановка в котором остается нестабильной.

В августе 2018 года президенты Сербии и Косова Александар Вучич и Хашим Тачи объявили о возможности "коррекции границ". Этот план предполагал обмен населенного сербами севера Косова на сербские территории Прешево и Буяновац (на юге Сербии), где преимущественно проживают албанцы. Однако запланированные переговоры Вучича и Тачи не состоялись. Одной из причин отказа от них стали возражения некоторых стран ЕС, в том числе Германии и Великобритании, по мнению которых изменение границ между Косовом и Сербией может стать прецедентом для других стран с неурегулированными территориальными спорами.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями самопровозглашенной республики торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что правительство Косова должно немедленно отменить это решение, так как оно является "нарушением Соглашения стран Центральной Европы о свободном товарообмене и Соглашения об ассоциации и стабилизации между ЕС и Косовом".

14 декабря 2018 года парламент Косова одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244.

7 марта 2019 года парламент Косова принял большинством голосов закон, закладывающий основу для переговорной платформы с Белградом по вопросу об урегулировании косовского конфликта. Документ оговаривает отказ косовских властей от обмена территориями с Сербией, предусматривает безусловное признание Белградом Приштины, а также предполагает создание уголовного трибунала в отношении сербов за преступления против албанцев.

30 апреля 2019 года Хашим Тачи заявил, что Белград должен признать Косово и передать Приштине часть сербских муниципалитетов на юге центральной Сербии, где проживают албанцы (5 тыс. человек; 0,08% населения Сербии, которое составляет примерно 7 млн человек).

3 июня 2019 года Александар Вучич заявил, что Белград продолжает соблюдать условия Брюссельских соглашений с Приштиной, в соответствии с которыми должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ; орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике), при том, что косовары открыто от них отказываются. Ранее Тачи высказался о том, что не позволит создать в Косове ССМ, так как это приведет к появлению "второй Республики Сербской" (образование в составе Боснии и Герцеговины).

Нынешний статус Косова

Согласно конституции Сербии, Косово входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, по конституции самопровозглашенного государства, носит название "Республика Косово". Сегодня ее признают более 90 из 193 стран - членов ООН (число меняется, т. к. некоторые страны отзывают признание; Приштина утверждает, что ее признают 117 государств). Среди стран, которые не признают независимость Косова, Россия, Китай, Индия, а также пять членов ЕС - Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция.

Население Косова, согласно последней переписи 2011 года, - 1,7 млн. Из них 92,9% - албанцы (примерно, 1,6 млн), 1,5% — сербы (примерно 25 тыс.), остальные - цыгане, боснийцы, косовские турки, горанцы. Однако большинство сербов не принимали участие в переписи, по оценкам ОБСЕ, сербское население в 2011 году составляло 146 тыс. или 8,6% населения. Сербы преимущественно проживают в трех северных муниципалитетах - Лепосавич, Звечан и Зубин Поток (в Косово семь округов, состоящих из 30 муниципалитетов). Фактической столицей косовских сербов является северная часть города Косовска-Митровица (контролируется Сербией). Государственные языки - албанский и сербский. Более 95% жителей Косова являются мусульманами, остальные - католики, православные, атеисты.

Согласно конституции 2008 года, Косово - парламентская республика. Последние выборы в законодательный орган (Ассамблея; 120 депутатов) прошли 14 февраля 2021 года. Премьер-министром с 22 марта 2021 года является лидер праворадикального движения "Самоопределение" Альбин Курти. Президент - Вьоса Османи (жен.), избранная парламентом 4 апреля 2021 года (первая женщина на этом посту).