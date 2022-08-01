Растения в лесах России, которые могут вас убить

Многие люди любят на выходных выезжать на природу подальше от шумных городов. Чистый воздух и звуки леса способствуют расслаблению и оказывают положительное влияние на нервную систему. Однако не всегда поездка на природу заканчивается благополучно. Если не знать, какие растения растут в вашем регионе, можно серьезно пострадать после обычной прогулки. О том, чего стоит опасаться — в материале “Рамблера”.

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Ландыш

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Это растение можно найти преимущественно в европейской части России, в Забайкалье и Приамурье. Реже встречается на Сахалине и Курилах. Красивые белые цветы часто срывают для букетов, но ландыш также употребляют в народной медицине. Мало кто знает, что у ландыша есть ярко-красные ягоды, которые выглядят довольно аппетитно, но есть их ни в коем случае нельзя.

Из ландыша делают настойку, которую применяют при заболеваниях сердца, но вместе с этим существует риск отравления при неправильной дозировке. Дело в том, что в ландыше, а также в его ягодах содержится яд. В зависимости от степени отравления, может повышаться давление и учащаться пульс. Если съесть ягоды ландыша, может наступить аритмия, сердечный приступ и остановка сердца. Примечательно, что были зафиксированы отравления, когда человек выпивал воду, в которой стояли ландыши.

Болиголов пятнистый

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В России это растение встречается преимущественно в европейской части, но есть на Кавказе и в Западной Сибири. Это высокое растение растет в лесах, на полях, гораздо реже его можно встретить у жилых домов, в огороде и на свалках. Стебель, как правило, высокий — 60-180 сантиметров, сверху имеет “зонтики” с небольшими белыми цветками. Отличается от других растений тем, что снизу стебля можно увидеть красно-бурые пятна.

Болиголов используют в народной медицине, но делают это очень аккуратно из-за того, что растение очень ядовитое. Еще во времена Древней Греции его использовали как яд для тех, кто приговорен к высшей мере наказания. При контакте с кожей он вызывает дерматит, при употреблении внутрь у человека повышается давление и пульс, затем появляется тошнота, головокружение и побледнение кожи, далее возбуждается ЦНС, а потом наступает паралич, который начинается с нижних конечностей. В конце он подходит к органам дыхания, что провоцирует летальный исход.

Волчеягодник обыкновенный

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Это растение производит те самые “волчьи ягоды”, которых все боялись в детстве. Его можно встретить в лесах европейской части России, а также на Кавказе. Несмотря на красивые розовые цветы и яркие ягоды, это растение очень опасно. Раньше растение использовали в народной медицине, а также для охоты на зверей.