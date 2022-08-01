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1 час назад

Сын подстриг сам себя и рассмешил мать

Газета.Ru

В Англии 14-летний школьник подстриг сам себя и рассмешил мать, пишет Daily Mail. По ее мнению, теперь сын похож на персонажа фильма «Тупой и еще тупее».

Сын подстриг сам себя и рассмешил мать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карли Бикердайк рассказала, что несколько месяцев говорила своему сыну Мэйсону сходить в парикмахерскую. Школьник не реагировал на ее просьбу, а на прошлой неделе удивил мать, когда подстриг себя сам ножницами. Увидев результат, женщина, по собственному признанию, плакала от смеха.

Британка добавила, что теперь не может смотреть на сына и не думать о герое фильма «Тупей и еще тупее», которого сыграл Джим Керри — у актера была точно такая же прическа. Карли успокаивает себя тем, что сейчас летние каникулы, поэтому никто в школе не видел новый образ Мэйсона.

Женщина добавила, что семья не удивлена, так как Мэйсон постоянно что-то вытворяет, привлекая к себе внимание.

«Он не в первый раз делает что-то подобное. Он увидел в TikTok, как люди заклеивают брови скотчем, а потом сделал так же», — рассказала Карли.

Истории,Джим Керри,
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