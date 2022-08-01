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1 час назад

Посетитель ресторана потребовал $4000 в качестве компенсации за стейк с кровью

Газета.Ru

В Китае мужчина подал в суд на ресторан, где ему подали стейк с кровью, пишет Asia One. По словам мужчины, он заказывал мясо другой прожарки.

Посетитель ресторана потребовал $4000 за стейк с кровью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мужчина по фамилии Ву обедал в ресторане и заказал стейк. Когда мясо принесли, китаец устроил скандал, заявив, что в его блюде не должно быть крови. Посетитель потребовал, чтобы его счет аннулировали, но получил отказ. После этого он все оплатил, забрав еду с собой.

После этого Ву подал в суд, утверждая, что ресторан нарушил Закон о безопасности пищевых продуктов и требует $4000 в качестве компенсации. Когда об этой истории узнали пользователи соцсетей, они раскритиковали мужчину.

«Может ли ресторан подать встречный иск против глупой аферы Ву?» — поинтересовались люди.

Впрочем, суд все равно отклонил иск мужчины, потому что ресторан использовал надлежащие методы приготовления пищи.

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