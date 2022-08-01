Названо позитивное последствие глобального потепления

Декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов предсказал, что объемы добычи рыбы вырастут из-за глобального потепления. Позитивное последствие подобного явления для промышленной отрасли ученый-океанолог назвал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

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По словам Добролюбова, рыбу можно будет ловить в Карском море и других районах, где этого никогда не делали прежде. «Северный морской путь освобождается, но увеличивается высота волн, потому что открытого пространства становится больше. Для навигации какие-то вопросы легче будет решать», — добавил ученый.

Добролюбов рассказал, что из-за глобального потепления температура воды в Средиземном море повысилась до экстремальной отметки, достигнув более чем 30 градусов. Значительнее всего в 2022 году оно прогрелось у берегов Италии, Испании и Франции. Ученый рассказал, что, несмотря на преимущество подобного явления для купающихся, оно несет ряд негативных последствий. Во-первых, отметил Добролюбов, кораллы и некоторые непривыкшие к слишком высоким температурам воды растения и животные начинают гибнуть. Во-вторых, с потеплением среды болезнетворные бактерии начинают быстрее размножаться, а концентрация кислорода может уменьшаться — за счет этого увеличивается концентрация углекислого газа, и океан подкисляется.

Ученый отметил, что повышение температуры воды в морях будет наблюдаться и в будущем. Он добавил, что остановить ход глобального потепления невозможно.