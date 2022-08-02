2 августа в мировой истории

Чем примечательна дата 2 августа?

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Сегодня, 2 августа, в Коста-Рике празднуют День Ангельской Девы. 2 августа в Казани было решено создать общество "Ватан", построен Беломорканал, завершилась Потсдамская конференция, начался суд над убийцей Леннона, в США посчитали население, Михаил Козаков признался, что работал на КГБ. Родились певица Лилия Хамитова, волейболистка Наиля Фахрутдинова, космонавт Валерий Быковский. Умерли изобретатель телефона Александр Белл, певец Энрико Карузо, писатель Уильям Берроуз. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Приняли решение о создании общества "Ватан"

2 августа 1970 года в Арске родилась певица Лилия Хамитова. Музыку для ее первого хита 1999 года "Буран дулый" написал Оскар Усманов, а в следующем году на фестивале "Татар җыры" она получили премию "Алтын барс" за песню "Ялгышканмын". Через несколько лет Хамитова ушла из шоу-бизнеса, чтобы постоянно находиться рядом с матерью, также она объясняла свой выбор тем, что поющих артистов в Татарстане и так много.

2 августа 1989 года Совет министров ТАССР принял решение создать республиканское общество по связям с соотечественниками за рубежом "Ватан" ("Родина"). Учредили его в феврале следующего года под началом Министерства народного образования и культуры, КГУ, КГПУ, КАМАЗа, "Нижнекамскнефтехима" и других компаний. Общество возглавил академик Мирза Махмутов.

2 августа 1994 года в Азнакаево родилась волейболистка Наиля Фахрутдинова (в девичестве — Шайдуллина). С 2013 года она играет в команде "Динамо-Казань", с которой стала чемпионкой России. Также выступала за клубы "Уфимочка", "Олимп" (Куйбышев Новосибирский области), "Чанаккале", с "Протоном" (Саратова) получил бронзу на Кубке России, ненадолго переходила в "Приморочку" (Владивосток), в последние годы играла за рубежом — в кипрском "Аполлон Лимасол" и израильском "Маккаби Хайфа".

2 августа 2021 года "Реальное время" писало о судебном процессе по делу о завозе в Татарстан из Дагестана крупнейшей за последние 10 лет партии фальшивых денег. Лишь малая часть из 5 липовых миллионов банкнотами в 5 тысяч рублей успела попасть в оборот, прежде чем за сбытчиками пришли сотрудники ФСБ и МВД. Дольше всех искали многодетную мать с полицейским прошлым из Чечни. В итоге лишь она сейчас находится под стражей. А вот обвиняемую в организации преступления бизнес-леди Раду Ротенберг суд арестовывать отказался.

Соединили Балтийское и Белое моря

2 августа 1933 года был открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, строившийся с 1931-го заключенными Белбалтлага и связавший два моря. Его длина — 227 километров. Канал начинается у поселка Повенца на Повенецкой губе Онежского озера. Завершается — у города Беломорска. Уже в первый год по Беломорканалу было перевезено 1,143 млн тонн груза и 27 тысяч пассажиров.

2 августа 2002 года актер Михаил Козаков признался, что с 1956 по 1988 год сотрудничал с КГБ. В интервью он сказал: "Я не мог больше это носить в себе. Меня съедали эти мои поступки уже сорок лет… Я написал эту вещь одним духом, равно как и предисловие к ней. А сколько я перемучился — один Бог ведает". О работе он написал в автобиографической книге "Третий звонок".

На окраине Берлина собрались трое

2 августа 1790 года были подведены итоги первой переписи населения США. Было учтено число свободных белых мужчин в возрасте 16 лет и старше, а также моложе 16 лет, число свободных белых женщин (включая глав семей), число прочих свободных граждан (за исключением не облагаемых налогом индейцев) и число рабов. Выяснилось, что в стране поживало 3 929 326 человек. Из них 697 681 — рабы.

2 августа 1945 года завершилась Потсдамская конференция, в которой принимали участие руководители СССР, США и Великобритании. До этого "большая тройка" встречалась в Тегеране и Ялте. К ней позже присоединилась Франция. Как отмечают историки, почти по всем пунктам Советский Союз заблокировал предложения Трумэна и Черчилля.