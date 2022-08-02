Пожалуй, титул самого популярного периода для заведения домашних животных может по праву получить зима. Люди часто дарят собак своим родственникам и близким на традиционные зимние праздники, например, на Новый год. Но правильно ли это, или можно подобрать более удачный момент для расширения семьи четверолапыми? Давайте обсудим!

Фото: petstory petstory

Конечно, однозначного ответа на вопрос, в какое время года лучше заводить собаку, не существует. У разных людей могут быть различные жизненные обстоятельства и ситуации, которые напрямую влияют на их возможность и готовность уделить время воспитанию пушистого друга. Однако, существует несколько общих тенденций, которые стоит учитывать во время приобретения питомца.

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Зима

Поздняя осень и зима обычно считаются не лучшим временем для начала совместной жизни с новыми домашними любимцами.

Во-первых, значительно осложнить процесс воспитания вашего хвостика могут праздники. Если у вас запланировано много новогодних мероприятий или полноценный январский отпуск, это может создать лишний стресс и нарушить рутину, которая так важна на первых этапах воспитания животного.

Во-вторых, холодное время года может лишить вашего питомца многих возможностей для социализации и исследования мира. Зимой во многих регионах страны температурный режим не позволяет владельцам проводить долгие прогулки с домашними животными, а тем более — знакомить их с другими собаками и людьми в таком количестве, как это обычно получается летом или весной. Кроме того, это влияет и на дрессировку питомца: сугробы и гололёд могут стать далеко не лучшими декорациями для приучения животного к туалету и выполнения требуемой нормы дневной физической активности.

Весна

Весной погода на улице постепенно меняется. Хотя в это время в парках и дворах всё ещё можно увидеть грязь и слякоть, а погода часто бывает дождливой, проводить тренировки на открытом воздухе становится проще, и новоиспечённым хозяевам уже не так холодно находиться вне дома на протяжении более долгих периодов времени. Так как зима в России довольно долго может не сдавать свои права, более комфортным моментом для старта воспитательных процессов может стать конец весны, например, середина апреля или май.

Лето

Длинный солнечный день, плюсовая температура, а для некоторых — время отдыха и подготовки к новому рабочему сезону, лето может идеально подойти для заведения нового члена семьи. Это время года отлично способствует знакомству маленьких животных с миром и окружением. А если вы живёте в семье с детьми школьного или студенческого возраста, забота о новом пушистом друге может стать важной частью их летних каникул и возможностью научиться ответственности. Однако, стоит помнить и о том, что лето — это сезон жары и отпусков, поэтому во время прогулок и выездов внимательно следите за состоянием вашего хвостика и тщательно продумайте план ухода за собакой в случае вашего отъезда на отдых.

Осень