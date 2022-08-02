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1 час назад

В Московском зоопарке родился детёныш кенгуру

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В Московском зоопарке родился детеныш редких кенгуру валлаби Беннета.

В Московском зоопарке родился детёныш кенгуру
Фото: RT на русскомRT на русском

Как сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы, этот вид занесён в Красную книгу и водится только на острове Тасмания и на островах Бассова пролива.

«Сложно определить точную дату рождения маленького валлаби Беннета, поскольку сразу после появления на свет он спрятался в сумке. Зоологи обнаружили активность в сумке Плюшки ещё весной. Но осмотреть новорожденного было невозможно, так как он не покидал своё уютное жилище. Мы только можем предположить, что он весил тогда около одного грамма. В июле кенгурёнок впервые вылез наружу. Поначалу зоологи наблюдали за ним на расстоянии, чтобы минимизировать стресс как для малыша, так и для родителей»,

— рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Когда кенгурёнок стал увереннее, зоологи провели осмотр, который показал, что детёныш здоров, масса его тела сейчас составляет около двух килограммов.

Истории,Светлана Акулова,Правительство Москвы,
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