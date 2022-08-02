В Московском зоопарке родился детёныш кенгуру

«Сложно определить точную дату рождения маленького валлаби Беннета, поскольку сразу после появления на свет он спрятался в сумке. Зоологи обнаружили активность в сумке Плюшки ещё весной. Но осмотреть новорожденного было невозможно, так как он не покидал своё уютное жилище. Мы только можем предположить, что он весил тогда около одного грамма. В июле кенгурёнок впервые вылез наружу. Поначалу зоологи наблюдали за ним на расстоянии, чтобы минимизировать стресс как для малыша, так и для родителей»,