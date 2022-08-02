Как летчики стали самой награждаемой категорией в СССР

Как пелось в знаменитой советской песне: «Первым делом, первым делом — самолеты». Личное, девушки и женитьба, откладываются на потом. Создание героев из авиаторов, которых часто называли «покорителями неба», было абсолютно сознательным шагом советского руководства в 1930-х годах. Именно эта когорта новых социалистических героев получила наибольшее признание до войны. Включая созданный специально под них в 1934 году высший знак отличия — звание Героя Советского Союза. В 1936 году его дополнили на тот момент высшей наградой СССР — орденом Ленина.

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Летчики — герои нашего времени

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Героизм советских летчиков очень ярко подчеркнули на международной выставке 1939 года в Нью-Йорке, которая называлась «Мир будущего». СССР не мог пропустить такую великолепную возможность продемонстрировать всему миру свои достижения. Основной посыл советского послания считывался уже на входе в его часть выставочного комплекса.

Зрителя встречало огромное панно, в центре которого находились советские летчики по главе с Валерием Чкаловым. Отдельный павильон в 2500 куб. метров был посвящен освоению Арктики. На его входе демонстрировался самолет АНТ-25, на котором Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили перелет в США через Северный полюс.

Путь к героизации советских летчиков был довольно тернистым. Изначально «красные авиаторы» не входили в состав героев с государственным признанием статуса. Для этого предназначались руководители партии, небольшая часть красных командиров и партизан. Коммунистическая партия в первые годы своего существования отдавала предпочтение воспеванию героизма рядовых тружеников, которые нашли в себе силы разогнуться и ввязаться в борьбу с эксплуататорами, под которыми в тот момент понимались и буржуазия, и азиатские феодалы, и представители духовенства.

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Первым из советских лидеров, кто заметил потенциал авиации как фабрики по созданию героев, был Лев Троцкий. Этим перспективным направлением он занимался, будучи еще главой Реввоенсовета и главой вооруженных сил Советской России. В 1923 году он пишет брошюру «Авиация — орудие будущего», где активно пропагандирует необходимость развития этой отрасли. А в 1924 году в «Красной звезде», главном печатном органе РККА, выходит его статья «Внимание авиации и химии». В ней Лев Давидович замечает, что оборона республики зависит от авиации и химии. И делает особый упор на пропаганде среди населения именно этих способов обороны и наступления.

С пропагандой были некоторые проблемы. В это время в СССР ввели НЭП. Страна пыталась оправиться после разрушений гражданской войны и ужасающих последствий недавних эпидемий тифа и голода в Поволжье. Тем не менее об авиации в СССР не забывали. В 1925 году страна отказывается от импорта зарубежных самолетов и полностью переходит на самообеспечение.

Самолеты выпускаются каждый год тысячами единиц. С конца 1920-х годов встает вопрос о привлечении молодежи в отрасль. Но для этого ей нужен пример. А пример — это практически всегда герой. Так что перед руководством СССР встает нетривиальная задача — создать массовый героический образ, с которым мог бы легко себя ассоциировать советский гражданин.

От мучеников к конкистадорам

Первые попытки создать новые героические образцы были так себе. Павлик Морозов был подростком сложной судьбы. Его гибель была трагедией, но её раскрутка как героического подвига откровенно отдавала христианским мученичеством. А ведь именно от религиозных пережитков пыталась в 1920–1930-х годах избавить общество советская власть. Попытки параллельно продвигать трактористов и комсомольцев, «зверски убитых от кулаков и подкулачников», успехом не увенчались. Молодежь хотела героических свершений, побед и достижений, а не мученической гибели от рук тех, кого газеты называли «отсталым элементом».

Власть столкнулась с тем, что людям были нужны сильные и яркие образы. А то получалось, что социализм, который строили, выходит вымученным превозмоганием, а не лихим штурмом будущего.

Выход был найден очень быстро — авиация. И не просто авиация, а полярная авиация.

Тут был полный набор для создания героического образа. Передовая техника и летчик как живой аватар прогресса, больших скоростей и постоянного штурма неведомого. Ледяные и безжизненные пустыни Арктики, холодные и прекрасные, где любой неверный шаг — это гибель. Сколько от человека требуется мужества, энергии и стойкости, чтобы преодолеть её сопротивление — идеальное место действия для советских героев.

Арктика — место для героев

Определенный задел у СССР уже был. Начиная с 1920-х годов Москва усиленными методами осваивает свою Арктику. Дело в том, что регион в начале XX века был настоящей территорией первоначального освоения. Границы был не размечены. Канада, США, СССР и Норвегия имели друг к другу массу претензий.

Тем не менее уже в конце 1920-х советские юристы сумеют убедить своих соседей в необходимости определиться с арктическими секторами. Перед СССР встает вопрос экономического освоения Арктики и её военной защиты.

Первоначально предлагалось осваивать территории с помощью дирижаблей. Для чего советское правительство настоятельно советовало ученым и инженерам сотрудничать с немецким обществом «Аэроартик», которое создал Вильгельм Брунс в 1924 году. Он основал его в Берлине после поездки в СССР, где представлял свой проект освоения Арктики с помощью дирижаблей. Кстати, известный полярный исследователь и организатор помощи голодающим советским гражданам Фритьоф Нансен поддержал Брунса. И так как великий норвежец пользовался в СССР огромным уважением, да и власти положительно смотрели на иностранный проект исследования своих пространств, к дирижаблям в Арктике было приковано всё внимание на протяжении 1924–1925 годов.

Однако использование самолетов оказалось перспективней. Более технологичные и совершенные средства выиграли битву за Арктику. Даже несмотря на то, что в 1925 году выходит популярная советская фантастическая повесть «Льды и крылья», в которой главным техническим героем является колоссальный дирижабль ЯА-34.

Превосходство авиации было доказано в 1928 году во время спасения экипажа известного итальянского пилота Умберто Нобиле, который на своем дирижабле «Италия» пытался долететь до Северного полюса. Авария воздушного судна и спасение его экипажа с помощью самолетов и кораблей, с одной стороны, поколебали популярность этого технического средства, а с другой — раскрутили пилотов. К делу раскрутки подключился даже Владимир Маяковский, в тот момент — суперселебрити, который в стихотворении «Крест и шампанское» напишет: «Аэростат погиб. Спаситель — самолет».

А уже в 1934 году на весь мир прогремит спасение экипажа парохода «Челюскин», и самолеты окончательно заняли постамент «техника будущего для государства будущего», как себя позиционировал СССР.

Рождение героев

2 августа 1933 года «Челюскин» вышел из Мурманска во Владивосток. Его задачей было повторить путь ледокола «Александр Сибиряков», который в 1932 году прошел весь Северный морской путь. Увы, но судно не справилось со льдами в тех условиях, так что в какой-то момент оно начало дрейфовать, будучи зажатым льдами. 13 февраля 1934 года произошло его крушение, и оно затонуло неподалеку от Чукотки. 103 члена экипажа оказались на льдине (один человек погиб).

Эпопея парохода тщательно фиксировалась, так как в составе пассажиров было несколько репортеров ведущих советских газет и несколько известных литераторов. Поэтому на самом верху уже через два дня была создана особая комиссия по спасению потерпевших во главе с зампредседателя Совета народных комиссаров (СНК) Валерианом Куйбышевым.

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Технология спасения была довольно простой — самолет с Большой земли прилетал на льдины и забирал людей и оборудование. Но так как погода подкачала, от летчиков, которые участвовали в спасательной операции, потребовалось всё их мастерство.

Конечно же, советская пресса пристально наблюдала и освещала спасение челюскинцев со льдины. Так как всё это происходило в условиях «арктической гонки», то к экспедиции советского судна были прикованы взгляды не только в СССР. Газеты США, Европы и даже Латинской Америки начали освещать операцию спасения. Достаточно быстро героический настрой советских СМИ и их восхищение героизмом летчиков проникли на страницы зарубежной прессы. Особенно восхищались американцы, так как для них в действиях советских авиаторов отражалась своя героическая культура — сильный человек, своими усилиями превозмогает препятствия со стороны природы, техники и собственного слабого тела.

Советские летчики, которые после спасения экипажа челюскинцев стали героями в глазах собственных граждан, заработали не менее героическое реноме в глазах американцев. Их подвиг часто сравнивали с перелетом Чарльза Линдберга через Атлантику. По большему счету это было просто верхом из всех возможных сравнений в тот момент, так как последний позиционировался как самый великий герой США.

Дальнейшее было делом техники. 12 апреля 1934 года закончилась спасательная операция. А уже 14 апреля советское руководство во главе с Иосифом Сталиным вышло с предложением присвоить 11 летчикам, участвовавшим в спасении челюскинцев, новое высшее звание Героя Советского Союза, которое учреждалось в их честь. 16 апреля Центральный исполком СССР своим постановлением утвердил его. Одновременно с этим званием летчикам-полярникам вручили орден Ленина, высшую награду страны. Но 29 июля 1936 года награждение было решено совместить — герой страны одновременно становился орденоносцем. Окончательный свой вид награда приняла 1 августа 1939 года, когда был введен отличительный знак — медаль «Герой Советского Союза».