Как Степан Супрун готовил советские ВВС к войне

Будущий знаменитый летчик, дважды Герой Советского Союза Степан Супрун родился 2 августа 1907 года в поселке Речки (северо-западнее города Сумы). В 22 года он вступил в ряды Красной армии, выразив пожелание служить в ВВС РККА. В 1930 году Супрун с успехом окончил смоленскую школу младших авиаспециалистов, затем — школу пилотов. Уже в Брянске и Бобруйске, где он служил после окончания обучения, о нем заговорили как о находчивом и талантливом авиаторе.

Фото: ТАСС ТАСС

В июле 1933 года Степана Супруна перевели в НИИ ВВС на летно-испытательную работу, где он участвовал в экспериментах на так называемой "этажерке инженера Вахмистрова" и испытывал различные самолеты на перевернутый штопор. Смелость, выносливость, огромное желание овладеть новой специальностью в совершенстве, высокая работоспособность помогли летчику, несмотря ни на что, в короткие сроки занять место в рядах лучших авиаторов того времени.

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Он вошел в "красную пятерку" — авиационную пилотажную группу на новейших истребителях Николая Поликарпова И-16, которая была создана, как считается, по распоряжению Иосифа Сталина и Климента Ворошилова в 1934 году. Собравшиеся в День авиации на Тушинском аэродроме зрители в августе 1935 года с замиранием сердца наблюдали за стремительными маневрами на разных высотах пяти окрашенных в красный цвет самолетов. Машины, скрепленные словно не лентами, а стержнями из металла, не раз еще потом синхронно носились по небу, входили в пике, не теряя строя, выполняли петли и прочие сложные фигуры.

Получив травму в ходе вынужденной посадки во время одного из вылетов на И-16, авиатор не оставил тренировок в звене. В 1935 году в знак признания выдающихся успехов в освоении новых самолетов Степана Супруна удостоили ордена Ленина, в августе 1936 года совместным приказом Климента Ворошилова и Серго Орджоникидзе его наградили легковой автомашиной ГАЗ-М-1. С мая 1938 года Супрун стал во главе "красной пятерки".

В начале лета 1937 года Супруна посчитали сподвижником объявленного врагом народа армейского комиссара 1 ранга Яна Гамарника (был реабилитирован в 1955 году). Незадолго до понижения в должности, а позже и полного увольнения из рядов РККА Гамарник вместе с Супруном были в инспекционной поездке на Дальнем Востоке, где сдружились. В большей мере на этом основании Супруна исключили из партии и отстранили от работы. Однако благодаря положительной характеристике ряда сослуживцев, поручившихся за летчика, и поддержке со стороны Ворошилова спустя несколько суток его уже восстановили в штате НИИ ВВС и в рядах ВКП(б). Дальнейших последствий для Степана Супруна эти обвинения не имели.

В конце 1937 года Степан Супрун был избран депутатом Верховного Совета СССР и продолжал испытания, например, американского двухместного дальнего истребителя Seversky 2PA и немецкого трофейного Messerschmitt Bf 109B, захваченного в ходе гражданской войны в Испании.

В аттестации Супруна указано, что на 1 октября 1938 года он имел налет в 1 282 часа 12 минут (3 837 посадок), из них ночью — 35 часов 29 минут. Также отмечалось, что "над повышением знаний работает с интересом, изучает новую технику и незаменим в этой части. Хорошо развит и физически здоров. По знанию дела и личным качествам может командовать истребительной бригадой и полком". В характеристике за следующий год добавлялось: "Принимал участие в облете практически всех опытных самолетов. Среди конструкторов пользуется большим авторитетом, оказывает влияние на улучшение летательных аппаратов".

После гибели в конце 1938 года на первом опытном истребителе И-180 Валерия Чкалова именно Степан Супрун продолжил работу, подняв 29 апреля следующего года в небо второй, улучшенный авиаконструктором Николаем Поликарповым экземпляр этой машины. Но и в ходе этих испытаний произошла авария, вследствие чего летчик попал в госпиталь.

"Разинув рот от удивления"

После выздоровления Супруна направили в Китай — с июля 1939 по январь 1940 года он являлся командиром группы истребительной авиации, размещенной в дружественной стране для обеспечения защиты от японских нападений на густонаселенные районы. Подразделение из примерно 50 самолетов первоначально приписали к городу Чунцин, затем в декабре 1939 года их перебросили к юго-западу — в Юньнань, где была поставлена задача защищать стратегически важные аэродромы и установленное там оборудование. Во время этого конфликта в Азии Супрун совершил 83 боевых вылета (семь из них — ночью), летая на И-15 и И-16.

В марте 1940 года в составе комиссии, возглавляемой наркомом черной металлургии Иваном Тевосяном, Супруна направили в командировку в Германию. Там он посетил множество заводов, с успехом пилотировал абсолютно незнакомые ему самолеты, восхитив этим немецких специалистов, публику и журналистов. Там же он познакомился с известными авиаконструкторами Вилли Мессершмиттом и Эрнстом Хейнкелем.

Возможно, благодаря его блистательному пилотажу, который способствовал раскрытию возможностей машины, советская делегация и купила первые десять экземпляров скоростного самолета He 100. Однако изучение машины показало, что это был все же не боевой истребитель, как утверждали немцы, а чисто рекордный самолет. Это позже признали и в самой Германии, так как He 100 так и не был принят на вооружение люфтваффе из-за высокой уязвимости в бою, недоведенности системы охлаждения двигателя и ряда других технических и эксплуатационных недостатков.

После заключения межправительственного соглашения между СССР и Германией были закуплены и другие немецкие самолеты: Ju 88А, Bf 109E, Bf 110С, Do 215B и так далее. Супрун же не только облетывал "немцев", но также изучал электрооборудование, пилотажно-навигационное оборудование, прицелы. Занимался он и испытанием практически всех новых советских истребителей в те годы: И-301, И-200 и И-21; участвовал в заседаниях техсовета НИИ ВВС, давал рекомендации конструкторам по необходимым доработкам. В процессе этой работы 20 мая 1940 года Степану Супруну присвоили звание Героя Советского Союза.

Несомненно, эта деятельность сыграла существенную роль, когда Германия напала на СССР. Ведь многие самолеты противника уже были тщательно изучены, найдены их слабые места, а также советским инженерам и конструкторам удалось использовать некоторые успешные наработки немцев при создании советских самолетов. Процесс этот был небыстрым, так, на западные границы Советского Союза к 22 июня 1941 года успели направить лишь несколько десятков новых машин, а пилотам на местах удалось освоить лишь единицы.

"Доказать... на что способны советские летчики"

На третий день Великой Отечественной войны Степан Супрун как депутат Верховного Совета СССР в Кремле в присутствии руководителей страны от имени командования НИИ ВВС предложил Иосифу Сталину как можно скорее сформировать полки на новейших самолетах, укомплектовать их летчиками-испытателями и направить на фронт. Он убеждал вождя и собравшихся, что квалифицированный летный и инженерно-технический состав успел получить достаточный опыт применения машин новых типов, а также примерно 100 человек из них принимали участие в тех или иных локальных военных конфликтах в 1930-х годах.

Идея получила одобрение руководства страны, после чего было создано пять новых авиаполков по этому ходатайствованию: два истребительных, ближнебомбардировочный, штурмовой и тяжелобомбардировочный. Подполковник Степан Супрун лично возглавил 401-й истребительный авиаполк особого назначения (401-й иап он) и первым во главе группы "МиГов" вылетел на Западный фронт на машине с хвостовым номером "13".

Командование ВВС требовало завершить формирование первой части в предельно сжатые сроки, и уже 27 июня на Западном фронте две эскадрильи полка испытателей вступили в бой. В тот же день Супрун сбил около аэродрома Зубово (к югу от Орши) немецкий разведчик Henschel Hs 126. Однако общая обстановка в воздухе оставалась неблагоприятной для СССР, большинство боев заканчивалось не в пользу "сталинских соколов". 4 июля не вернулся на аэродром и сам командир Степан Супрун. Он часто в одиночку выполнял разведку на малой высоте, штурмовал колонны противника. При всем его мастерстве подполковнику все же не удалось в тот день отразить атаку гитлеровских асов с задней полусферы. К тому же МиГ-3, тем более с подкрыльевыми дополнительными пулеметами, существенно уступал на малых высотах противостоящим Messerschmitt Bf 109F в скорости и маневренности.

Сталин, которому доложили о происшествии с Супруном, приказал во что бы то ни стало выяснить обстоятельства гибели знаменитого летчика. Тем более что его самолет был обнаружен в расположении наших войск — у Борисова (Кобринский район Брестской области).

Однако окончательно прояснить место и обстоятельства случившегося удалось только в 1960 году. Жительницы близлежащих деревень рассказали, как на их глазах летчик посадил краснозвездный самолет в урочище Малинники на лесной опушке. Выбраться из кабины он не успел — внутри раздался взрыв, машину окутал дым. Подъехавшие чуть позже военные сняли с груди погибшего "Золотую Звезду" с выбитым номером 461, попросили местных похоронить летчика у деревни Монастыри.

По указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года Степан Супрун стал первым в Великой Отечественной войне дважды Героем.