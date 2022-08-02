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1 час назад

Почему собаки лижут ноги

Мария Каткова

Если у вас или у ваших друзей дома есть собака, вы могли замечать, что она любит вылизывать ноги. И делают они это настолько тщательно, что кажется, что так она выражает что-то больше, чем преданность хозяину. О том, что это может быть, — в материале “Рамблера”.

Почему собаки лижут ноги
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Выражение любви

С помощью облизывания ног собаки действительно выражают свою любовь, преданность и заботу хозяин. Как считают исследователи, так они пытаются воспроизвести свои детские воспоминания, в которых мать вылизывала щенков. Точно так же собака показывает свое внимание хозяину.

Недостаток витаминов

С помощью подобного ритуала собаки пытаются восполнить дефицит необходимых элементов в рационе. Ноги человека потеют, все это накапливается на ступнях, а собаки пытаются восполнить недостаток хлора и натрия. Возможно, вам стоит давать питомцу больше витаминов или полностью пересмотреть его рацион.

Собаки и запахи

От грязных и чистых ног исходят различные ароматы. Несмотря на то, что большинство собак любят не самые приятные ароматы, они могут броситься вылизывать ноги разной степени чистоты. Это связано с тем, что они наиболее восприимчивы к запахам. Если они чувствуют себя некомфортно или думают, что аромат может навредить хозяину, они начинают устранять проблему.

Раны

На ногах, особенно летом, могут появляются раны или царапины, в том числе мозоли. Собаки хорошо это чувствуют и умеют зализывать раны человека. Именно поэтому она может обратить внимание на ваши ноги, чтобы помочь ранам быстрее зажить.

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