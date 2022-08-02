Эссе во всей красе: как работать с самым многоликим жанром

Хотя бы раз в жизни все мы сталкиваемся с эссе: читаем его на уроке литературы или даже пишем самостоятельно. Этот жанр довольно гибок, поэтому его можно подстроить под различные цели и использовать как в публицистике (как формат лонгрида), так и в образовательной среде (как короткую форму научного текста). Разбираемся, в чем же суть этого многоликого жанра и как в нем работать.

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Что такое эссе?

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Эссе — это литературный жанр, в рамках которого создаются прозаические тексты в короткой форме, обычно занимающие не более пяти страниц (но исключения случаются). В тексте автор излагает свое видение какой-то ситуации или вопроса, как правило — актуального и злободневного. Свое мнение автор может выразить в свободной форме, эссе не подразумевает жесткой композиции, приветствуется использование разговорной речи и даже обращения к читателям. По форме эссе воспринимается как легкий жанр, в нем не так много букв и сложных оборотов, но в то же время такой текст может затрагивать глубинные и острые темы. Это ставит жанр эссе между публицистической статьей и философским (или научным) трактатом.

Самостоятельным жанром эссе стало в эпоху Возрождения благодаря работе французского писателя и философа Мишеля Монтеня. В своем сборнике «Опыты», или «Les Essais», он укрепил свое видение жанра, сравнив написание текста, близкого к разговорной речи, с естественным процессом мышления. По мнению Монтеня, жанр эссе позволяет человеку свободно размышлять обо всем, говорить о «высоком» простым, бытовым языком. Само название жанра переводится с французского essai как «попытка, проба, очерк» и, по мнению ученых, восходит к латинскому exagium — «взвешивание».

Жанр эссе развивался по мере того, как тексты становились доступнее широкой публике. Этому поспособствовало сначала развитие книгопечатания и его постепенное удешевление, а в последние десятилетия движителем жанра стал интернет, где каждый мог оставлять свое мнение и видение, будь то пост на 100 символов или размышление на 2 страницы. В естественной среде обитания, близкой к публицистике, эссе все еще остается динамичной формой текста, в которой автор может выражать свою субъективную точку зрения, комментировать события и тенденции, но этот гибкий жанр проник также в сферу образования, и тут он претерпел некоторые изменения.

С форматом эссе сегодня многие сталкиваются уже при окончании школы: этот жанр активно используется на экзаменах, а во время обучения в вузах студенты пишут такие работы постоянно. На первый взгляд «эссе» кажется синонимом знакомого всем со школьных лет «сочинения», однако между этими формами текста есть существенное различие. Эссе можно назвать частным случаем сочинения, потому что в нем автор не только выражает свое мнение на какую-либо тему, но и аргументирует его, приводит примеры, ссылается на авторитетные источники.

Как писать эссе?

Для академического эссе есть «беспроигрышная схема», ее рекомендуют как для ЕГЭ, так и для других форматов. Текст строится из трех крупных блоков:

Введение

Поскольку эссе — это жанр публицистический, то, каким бы глубоким ни был текст, он в первую очередь должен интересовать. Именно от введения зависит, захочет ли читатель знакомиться с эссе дальше. В этой части текста вам нужно понятным языком описать, о чем вы будете говорить на следующих пяти страницах: какое событие поразило вас настолько, что вы захотели написать о нем? Самое главное — сразу опишите свою точку зрения и ключевую позицию относительно главной темы текста.

Например, если вы пишете эссе о том, что котики правят миром, вы можете рассказать, как из-за своего кота вы каждое утро встаете на работу, чтобы вечером купить ему корм с креветкой и форелью. Вы также можете упомянуть, претендует ли ваш текст на научность; если да — упомяните в подтверждение своих слов, каким образом вы проводили свое исследование, общались ли вы с экспертами, какими методами пользовались.

Основная часть

Это самая крупная и объемная часть эссе. В ней вы приводите свои ключевые тезисы, примеры и аргументы. Здесь вы можете ссылаться на других авторов или собственные исследования, цитировать или рассказывать забавные истории из жизни. Чтобы текст не превратился в праздное блуждание между стендапом и письмом таинственному незнакомцу, начните с ключевых тезисов. Для академического эссе их требуется 2–3 штуки, можно больше — если вы уже студент, но если вы пишете для себя, то можно не ограничиваться какими-то цифрами. Главное, чтобы сохранялась логика повествования.

Возвращаясь к примеру с эссе про котиков, вы можете привести два утверждения в поддержку своей главной мысли. Например, что коты не поддаются дрессировке и вообще не воспринимают людей как хозяев. Здесь в качестве аргументации вам помогут исследования из области зоологии. Затем вы можете дать второй тезис, например упомянуть, сколько людей тратили половину своей зарплаты на эмоционально отстраненного пушистого сожителя, который, несмотря на все игрушки и вкусняшки, безбожно изодрал диван и съел половину комнатных растений.

Заключение

В этой части вы кратко напоминаете, в чем заключалась ваша основная мысль и как тело эссе ее подтверждает. После этого вы можете упомянуть, какие еще проблемы или спорные моменты открылись вам в процессе написания эссе. Например, должны ли кошатники воевать с собачниками или почему некоторые коты относятся к хозяевам преданно, а некоторые — как к кожаным слугам? Покажите, что тема, которую вы рассматриваете, жизнеспособна и может быть актуальна, особенно если пишете не про котиков.

Если вы так или иначе сталкивались с мясорубкой в виде критериев ЕГЭ и теперь нервно подсчитываете качество и уровень теоретических аргументов и фактических аргументов, то можете немного расслабиться. В случае «взрослого эссе», от которого не зависит, поступите вы в вуз или нет, вряд ли кто-то будет сидеть и считать аргументы. Но все равно важно, чтобы источники, на которые вы опираетесь, были качественными, авторитетными и релевантными. Это могут быть тексты исследований, монографий, публикации из научных журналов, авторские и экспертные тексты. Даже если вы пишете о котиках, постарайтесь черпать аргументацию не только из теорий заговора и мультика «Коты-аристократы». В лучшем случае ваш выбор повлияет на то, какие люди будут читать ваш текст. В худшем — окружение усомнится в вашей адекватности.

Эссе для вдохновения

Чтобы понять, насколько разнообразен жанр эссе, лучше всего потратить немного времени на чтение работ, успевших стать классикой. Вот 3 сборника, которые помогут вам лучше погрузиться в жанр.

Умберто Эко

Издательство Corpus, 2012

Умберто Эко, философ, культуролог и публицист, посвящает целый сборник эссе темам, связанным с этикой, а также с тоталитаризмом, с отзвуками Второй мировой войны, которые оставались довольно ощутимыми даже на момент написания сборника в 1997 году. Обратите внимание, что даже на такие сложные, острые и тяжелые темы Эко находит возможность говорить простыми словами, а где-то даже вызывать у читателя смех (или нервную улыбку).

Александр Гэллоуэй, Маккензи Уорк, Юджин Такер

Издательство Ad Marginem, 2022

Три эссе посвящены увлекательному феномену современной коммуникации в социальных сетях, авторы назвали его «экскоммуникация». Он возникает, когда медиа оставляют пользователям все меньше возможностей для общения: сокращают количество доступных символов, снижают смысловую нагрузку. В этот момент пользователи начинают наделять смыслом доступный им минимум, не теряя насыщенности коммуникации.

Хидео Кодзима

Издательство Питер, 2022