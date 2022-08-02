Что нельзя делать в Ильин день

В народном календаре 2 августа - Ильин день. В эту дату православная церковь чтит память святого Ильи-пророка. Что нельзя делать во второй день августа, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Самый известный запрет на Ильин день - это запрет на купание. В народе до сих пор можно услышать: "Илья в воду пописал". Это означает, что вода с этого дня становится холоднее, и близится осень. Наши предки были убеждены, что 2 августа оживляются нечистые силы, это касается и воды. Поэтому плавать в водоемах в Ильин день считалось очень плохой приметой: можно утонуть или навлечь на себя беду.

По этой же причине нельзя и ходить на рыбалку. Кроме того, на Руси говорили, что в Ильин день в животных, птиц, рыб вселяется нечисть, поэтому улов мог быть и опасен. Запрещается также трогать и пускать в дом уличных собак и кошек, так как они могут быть злом в животном обличии. Своих же домашних питомцев не стоит выпуска на улицу.

Нельзя в Ильин день и работать. "Грозный Святой" может разгневаться на тех, кто занимается мирскими делами, не чтя его память. Как думали в древние времена, даже один человек, отвлекшийся на работу 2 августа, может навлечь проблемы на всю деревню.

Еще в эту дату не стоит прогонять гостей. На Руси в Ильин день было приятно "братоваться", то есть устраивать застолья на несколько поселений. Люди знакомились друг с другом и общались, чтобы улучшить отношения с соседями. Поэтому в этот день считается хорошей приметой устроить посиделку, хотя бы с близкими.