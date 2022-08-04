35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков

В 1981 году в воздух поднялся стратегический ракетоносец Ту-160. Самолет, созданный в противовес американским аналогам, стал одним из лучших образцов авиации своего времени. Бомбардировщик-ракетоносец установил десятки рекордов, многие из которых никому не удалось побить и сегодня. Но путь к совершенству не был прост. Как в СССР создали один из лучших самолетов своего времени, и почему он до сих пор актуален — в материале «Ленты.Ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Стратегический дисбаланс

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1960-е годы стали пиком противостояния между СССР и США. Стороны как никогда близко подошли к порогу войны, а шаткий мир удерживало наращивание ядерных вооружений, которое позволяло сохранить паритет. Арсеналов Москвы и Вашингтона хватало для взаимного уничтожения, но подход к стратегическому вооружению различался. Пока в СССР под влиянием Никиты Хрущева, который верил в могущество ракет, наращивали средства ядерного сдерживания, в США развивали стратегическую авиацию.

К тому времени СССР обладал двумя типами стратегических бомбардировщиков — турбовинтовым Ту-95, реактивными 2М (М-4) и 3М ОКБ Мясищева. Считалось, что дозвуковые самолеты не смогут преодолеть противовоздушную оборону стран НАТО, но американский Boeing B-52 Stratofortress обладал сравнимыми характеристиками, поэтому до определенного момента возможности стратегической авиации СССР считались достаточными.

Определенный момент наступил в 1954 году, когда Стратегическое командование Военно-воздушных сил (ВВС) США выпустило техническое задание на новый самолет. Военные хотели получить бомбардировщик, который сможет пролететь без дозаправки 11 тысяч километров на крейсерской скорости и развить максимально возможную скорость на максимальной высоте при прорыве в воздушное пространство противника. Результатом разработки стал North American XB-70 Valkyrie. Самолет, который развивал крейсерскую скорость 3 Маха на высоте 21 километр, впервые поднялся в воздух в 1964 году. XB-70 задумывался как неуязвимый бомбардировщик, который сможет достигать высот, где противовоздушная оборона (ПВО) противника будет бессильной, но развитие зенитных ракет сделало его бесполезным.

После этого ВВС США решили сделать ставку на маловысотный прорыв ПВО противника. Зенитные ракеты того времени отличались недостаточной эффективностью при стрельбе по низколетящим целям, а подстилающая поверхность снижала видимость самолета, летящего на малой высоте, для радаров. Для реализации этих преимуществ в рамках проекта AMSA (Advanced Manned Strategic Aircraft) американцы начали разработку бомбардировщика, который впоследствии получил имя Rockwell B-1 Lancer. Перспективный самолет сулил США значительное преимущество, поэтому на другой стороне железного занавеса разработки американцев не оставили без внимания.

Догнать и перегнать

В Советском Союзе знали о возможностях XB-70 и успешно разрабатывали ответные меры. Так появился истребитель-перехватчик МиГ-25, который состоял на вооружении ВВС России. Параллельно в СССР работали над проектами сверхзвуковых бомбардировщиков, которые не дошли до серийного производства. История будущего «Белого лебедя» началась в 1967 году, когда Совет министров СССР постановил начать работы над «многорежимным стратегическим межконтинентальным ударным комплексом».

Военные захотели получить самолет, который сможет нести до 45 тонн боевой нагрузки, а дальность полета на скорости до 2500 километров в час должна была достигать 13 тысяч километров. Изначально в конкурсе принимали участие ОКБ Сухого и ОКБ Мясищева. ОКБ Туполева было занято в других проектах, но представители конструкторского бюро принимали участие в большинстве заседаний по теме создания перспективной машины. Лишь в 1969-м, после изменения технического задания, ОКБ Туполева, которое имело опыт разработки сверхзвукового Ту-144, приступило к работе над новым бомбардировщиком. В 1970 году под общим руководством Алексея Туполева начались работы над самолетом, а уже в 1972 году комиссия научно-технического комитета ВВС приступила к рассмотрению проектов самолетов Т-4МС ОКБ Сухого и М-18 ОКБ Мясищева. Вариант Туполева основывался на пассажирском самолете Ту-144. Стоит отметить, что именно в проекте Мясищева предложили крыло изменяемой стреловидности, которое станет особенностью будущего Ту-160. Считается, что эту особенность В.М. Мясищев утвердил еще во время работы над проектом М-20 в 1969 году — раньше, чем в США утвердили облик B-1A.

Члены комиссии отдали формальную победу М-18, но наработки по самолету решили передать в ОКБ Туполева. Это объяснили отсутствием производственных мощностей у недавно воссозданного ОКБ Мясищева. Так формальным победителям конкурса пришлось помогать недавним конкурентам реализовывать свои наработки. Правда, в ОКБ Туполева позже отклонили наработки по М-18, отметив незрелость конструкции, — что, впрочем, не отменяло многих идей конкурентов, которые перешли в серийные Ту-160.

Рождение Ту-160

В 1972 году ОКБ Туполева в кооперации более чем с 800 предприятиями ВПК СССР приступили к работе над проектом самолета, а летом 1974 года вышло постановление Совета министров СССР, которое поручало разработку самолета Ту-160 ОКБ ММЗ «Опыт». В следующем году главным конструктором проекта назначили Валентина Близнюка, который принимал участие в работе над Ту-95 и Ту-144.

В работе над первоначальным вариантом самолета опирались на концепцию Ту-144 и проект бомбардировщика Ту-135. Но характеристики перспективного самолета с оживальным крылом не соответствовали требованиям военных, которые настаивали на многорежимности: бомбардировщик должен был приближаться к цели на крейсерской скорости и преодолевать ПВО противника на высоте в сверхзвуковом режиме или у земли на крейсерской скорости.

Тогда конструкторы обратились к наработкам по самолету с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М, который совершил первый полет в 1969 году. Параллельно в КБ Куйбышевского моторного завода заказали разработку двигателя изделие «Р» (НК-32), а специалисты ЦАГИ тестировали различные варианты компоновки силовой установки. В 1975 году началось проектирование окончательного варианта самолета, который получил крыло изменяемой стреловидности, а в 1977 году облик Ту-160 утвердили, после чего на ММЗ «Опыт» началось строительство трех опытных экземпляров.

Борт «70-01» построили для первого этапа летных испытаний. Естественно, самолет разрабатывали в условиях максимальной секретности, но именно этот экземпляр познакомил западных военных с новейшим Ту-160. В ноябре 1981 года в иностранной прессе появился первый снимок ракетоносца в окружении двух Ту-144. Журналисты предполагали, что СССР намеренно позволил американским разведывательным спутникам запечатлеть новый бомбардировщик, но реальность оказалась проще. Считается, что борт, который готовили к испытаниям на аэродроме ЛИИ в Жуковском, сфотографировал пассажир самолета, приземлявшегося на аэродроме Быково. Тогда же на Западе самолет обозначили как RAM-P («Раменское», неидентифицированный образец техники №16) и присвоили имя Blackjack в кодификации НАТО.

В ноябре 1981 года начались пробежки самолета по аэродрому, а 18 декабря летчик-испытатель Борис Веремей предложил совершить первый вылет — несмотря на задание, которое предписывало только скоростную пробежку. Так состоялся первый полет «Белого лебедя». Самолет успешно совершил круговой облет, за который летчик получил звезду Героя Советского Союза.

Самолет-рекордсмен

Ту-160 выполнили по схеме интегрального низкоплана с крылом изменяемой стреловидности, цельноповоротным стабилизатором и килем. Самолет получил трехопорное шасси и приемное устройство для дозаправки в воздухе. Четыре двигателя установили попарно в мотогондолах в нижней части фюзеляжа, а два отсека полезной нагрузки разместили друг за другом.

В отсеках размещались две барабанные пусковые установки МКУ-6-5У, которые могли нести по шесть ракет Х-55СМ и Х-15С. Позже самолет оснастили ракетами нового поколения — Х-101 и Х-555.

Самолет получился больше своего конкурента — B1B Lancer. Такие параметры обеспечили Ту-160 целый перечень титулов. Blackjack остается самым большим и мощным сверхзвуковым самолетом в истории боевой авиации, самым большим самолетом с крылом изменяемой стреловидности и рекордсменом по максимальной взлетной массе. Едва не каждая деталь Ту-160 и сегодня способна впечатлить: Blackjack получил 13 топливных баков, которые вмещали около 171 тысячи литров топлива (почти три железнодорожных цистерны), а шасси выдерживало нагрузку, вдвое превышавшую вес самолета.

Всего на Ту-160 установили 46 мировых рекордов. В 1989 и 1990 годах самолеты выполнили полеты на установление рекордов скорости и высоты полета. Маршрут протяженностью 1000 километров преодолели со средней скоростью 1720 километров в час. При этом самолет нес 30 тонн боевой нагрузки. В 2010 году пара Ту-160 установила рекорд дальности полета, которая составила 18 тысяч километров. Экипажи провели в воздухе 24 часа 24 минуты. Через десять лет пара «Белых лебедей» обновила рекорд: на маршрут протяженностью свыше 20 тысяч километров затратили свыше 25 часов.

Для обеспечения таких характеристик в самолете широко применялись алюминиевые и титановые сплавы — «Белый лебедь» остается рекордсменом по доле титана в конструкции среди других самолетов. Главный лонжерон центроплана Ту-160 выполнен из высокопрочного титанового сплава посредством электронно-лучевой сварки в условиях вакуума. Такой метод позволяет избежать возгорания титана при сварке. Эта деталь выдерживает изгибающий момент до 4000 тонн на метр. Всего на титан в конструкции Ту-160 приходится до 28 процентов деталей.

Для обработки подобных конструкций на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова был построен новый корпус с цехом механической обработки титановых деталей. В них разместили установку электронно-лучевой сварки ЭЛУ-24 и печь вакуумного отжига УВН-45.

Вчера и сегодня

Поставки самолетов в строевую часть дальней авиации начались до завершения госиспытаний — в 1987 году. Такую спешку обуславливала попытка обогнать США с B-1 Lancer. Первые два ракетоносца поставили в 184-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк (ТБАП) в Прилуках (УССР), а к 1991 году в соединении насчитывалось 19 самолетов. Изначально планировали построить 100 самолетов, но советская история «Белого лебедя» завершилась на 25 достроенных машинах. Помимо бомбардировщиков 184-го ТБАП минимум два самолета базировались на авиабазе Энгельс в 1096-м ТБАП, также считается, что два самолета остались на территории 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны СССР в Ахтубинске, остальные Ту-160 остались у производителя — на летно-испытательной станции Казанского авиационного завода им. Горбунова.

Таким образом, после развала СССР большинство построенных машин остались на территории Украины, а России достались предприятия, которые производили Ту-160. Украинское оборонное ведомство планировало ввести в строй Blackjack в качестве носителей тактического оружия, но этому помешал ряд факторов. С одной стороны, производство запчастей и мощности для ремонта остались в России, с другой — для полетов не хватало средств и специалистов, многие из которых уволились или отбыли в Россию.

Эти условия стали предпосылкой к одному из самых драматичных моментов в истории Ту-160. В 1998 году Украина при поддержке США начала утилизацию самолетов Ту-160 и Ту-95МС в рамках программы Нанна — Лугара. Американская инициатива предполагала выделение средств и оборудования для уничтожения советского оборонного потенциала, который достался независимым странам.

До 2001 года было уничтожено десять самолетов, один Ту-160 превратили в музейный экспонат. Примечательно, что у «музейной» машины, которую выпустили в 1991 году, было всего 430 часов налета. Один из самых дорогих самолетов в мире успел совершить лишь семь боевых дежурств. Позже уничтожение самолетов прокомментировал командир эскадрильи бомбардировщиков Ту-22М3 Александр Сливенко, который присутствовал при уничтожении второго борта:

В то же время недостаток средств в украинском бюджете позволил сохранить часть парка Ту-160. В 1999 году Россия и Украина договорились о передаче стратегических бомбардировщиков и боеприпасов к ним в счет долга за энергоносители. В рамках соглашения на сумму 285 миллионов долларов Украина передала российской стороне восемь Ту-160, три Ту-95 и около 600 ракет.

В России формальную точку в истории Ту-160 поставили в 1992 году. Считается, что в обмен на прекращение производства бомбардировщиков B-2 Spirit президент Борис Ельцин сообщил о приостановке производства Ту-160. В том же году Россия в одностороннем порядке прекратила полеты «стратегов» за границами страны. Тем не менее достроенные самолеты продолжили поступать в строевые части по инерции — к 1994 году в Энгельсе было уже шесть самолетов, после чего серийный выпуск приостановили, но в 2000 году Военно-воздушным силам передали самолет, произведенный уже в Российской Федерации.

К началу 2000-х общее количество выпущенных Ту-160 достигло 36 единиц. В 2005 году указом президента России Владимира Путина Ту-160 официально приняли на вооружение ВВС России. Параллельно все Ту-160 прошли модернизацию: получили двигатели НК-32 с увеличенным ресурсом, а максимальное количество топлива, которое самолет может принять при дозаправке в воздухе, увеличили с 43 до 50 тонн. В 2007 году Россия объявила о возобновлении полетов стратегической авиации в удаленных районах Мирового океана. Символично, что в том же году на экраны вышел художественный фильм «07-й меняет курс», где главную роль сыграл Ту-160 «Александр Молодчий», который остается единственным воплощением «Белого лебедя» на большом экране.

Вторая молодость

В 2008 году ВВС России получили новый Ту-160 «Виталий Копылов», что довело общее количество российских Ту-160 до 16 единиц. Стоит отметить, что этот борт, как и самолет, полученный ВВС в 2000 году, использовал агрегаты старого выпуска. В следующем году в России началась проработка проекта Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Новый самолет должен заменить Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Тем не менее от Ту-160 отказываться не спешили.

Параллельно началась проработка вопроса восстановления производства Ту-160. В апреле 2015 года министр обороны Сергей Шойгу отметил необходимость производства «Белых лебедей», а в мае Владимир Путин поручил возобновить производство Ту-160М и поставить в войска не менее 50 машин. Позже главком ВВС России Виктор Бондарев подчеркнул, что возобновление производства Ту-160 будет вестись одновременно с разработкой ПАК ДА.

В том же году состоялось боевое крещение Ту-160. Самолет, разработанный для противостояния в эпоху холодной войны, увидел противника лишь в XXI веке. Экипажи стратегических ракетоносцев нанесли удары по позициям боевиков крылатыми ракетами Х-555 и Х-101. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что экипажи Ту-160 выполнили задачи с высоким качеством. Это стало доказательством актуальности созданного в 1970-х годах самолета и в современных условиях.

В 2016 году на Казанском авиационном заводе началось восстановление основных технологий производства «Белых лебедей», а уже в июне 2017 года осуществили первую промышленную сварку главного лонжерона центроплана Ту-160М2. Для этого восстановили уникальное сварочное оборудование. Замминистра обороны России Юрий Борисов отметил, что это событие подтвердило восстановление ключевой технологии производства самолета.

Маркером прогресса, достигнутого в проекте возобновления производства, стал первый контракт на самолеты новой постройки. В присутствии президента Владимира Путина на КАЗ подписали соглашение на поставку дальней авиации ВВС России десяти Ту-160 до 2027 года. Сделку, которую заключили в январе 2018 года, оценили в символичные 160 миллиардов рублей. Учитывая, что ранее говорили о 50 машинах, стоимость проекта восстановления производства и партии машин для ВВС может составить 900 миллиардов рублей, а производство самолетов продолжится до 2030-х годов.

В декабре 2019 года начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что серийное производство Ту-160М развернуто. Почти через два года стало известно, что на КАЗ собрали первый самолет новой постройки. Позже слова источников подтвердил испытательный полет, который стал одним из самых значимых событий российского авиастроения последних лет. В 2022 году «Белый лебедь» новой постройки взлетел.

2022 год стал годом вернувшегося «Белого лебедя», который впервые взлетел в 1981 году. Самолет новой постройки сохранил облик первых машин, но его производят на новой технологической базе с использованием цифровых технологий. Для реализации проекта на КАЗ модернизировали около 40 процентов оборудования. Более того, новые самолеты обеспечат задел ресурса на несколько десятилетий.

Считается, что самолет новой постройки получит модернизированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Ту-160М оснастят новыми средствами связи, навигации и управления. Также современное оборудование самолета позволит использовать в составе Ту-160 новые и перспективные средства поражения. Так Ту-160, который даже в первоначальном облике остается по многим параметрам непревзойденным, адаптируют к современным условиям.