Мистические вещи происходившие после вскрытия гробницы Тимура

Археологические раскопки, проведенные группой советских ученых в мавзолее легендарного завоевателя Тамерлана накануне Великой Отечественной войны, вызвали множество вопросов и самых разных суждений. Но даже если отбросить мистические легенды, сама по себе эксгумация останков великого полководца преподнесла ученым немало сюрпризов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Тамерлан или, как его еще называли, Тимур (1336-1405 гг.) прожил активную и насыщенную драматическими событиями жизнь. Он почти все свое время посвятил военным действиям, завоевал большую часть Азии, создал огромную империю и основал династию правителей.

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Этот незаурядный человек погиб во время очередного похода. Во главе армии, численность которой составляла около 200 тысяч человек, Тамерлан направился в сторону Китая. Но в пути заболел и скончался.

Тело полководца было захоронено в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде, ведь этот город являлся столицей империи Тимуридов. Помимо самого легендарного завоевателя в роскошной гробнице нашли покой его дети и внуки.

Известный журналист и писатель Игорь Викторович Оболенский в своей книге «Четыре друга эпохи. Мемуары на фоне столетия» уделил особое внимание легендам о Тамерлане, бытовавшим среди жителей Средней Азии. Автор рассказал, что первым ученым-археологом, подававшим официальное прошение на эксгумацию останков Тамерлана, был академик Михаил Евгеньевич Массон (1897-1986 гг.), заведовавший Самаркандским областным музеем несколько лет. Но в 1926 году советские власти не санкционировали раскопки в гробнице.

Долгое время никто не осмеливался потревожить покой Тамерлана. Среди местных жителей столетиями распространялись жутковатые рассказы о странных звуках, раздававшихся по ночам из мавзолея. Поговаривали и о таинственном свечении, возникавшем время от времени над могилой покойного правителя. Именно эти паранормальные явления поначалу и заинтересовали М.Е. Массона, но впоследствии ученый отказался от своей идеи и не принял участие в эксгумации останков Тамерлана в 1941 году, несмотря на приглашение.

Так называемому проклятию Тамерлана посвящена отдельная глава в книге «Великие завоеватели», которую написал коллектив авторов: И.А. Рудычева, В.М. Скляренко, В.В. Сядро, О.В. Манжос. Они рассказали читателям, что И. В. Сталин был заинтересован в проведении раскопок, поскольку личность средневекового завоевателя импонировала суровому «вождю всех народов».

В состав экспедиции вошли известные ученые: академик Ташмухамед Ниязович Кары-Ниязов; историк-востоковед Александр Александрович Семëнов; антрополог Михаил Михайлович Герасимов. Помимо исследователей в раскопках участвовал писатель Айни (настоящее имя – Садриддин Саид-Муродзода), а также кинооператоры, которые должны были запечатлеть для потомков этот исторический момент. Охраной объекта занимались сотрудники НКВД СССР.

С самого начала дело не заладилось. Ученых поджидало несколько неприятных сюрпризов. Еще до раскопок, в мае 1941 года, некоторые местные жители подходили к исследователям с предупреждениями. Люди говорили, что нельзя тревожить прах великого завоевателя, иначе всех ждут многочисленные беды, может начаться война, но советские ученые-атеисты в подобные легенды не верили.

Планомерному и тщательному изучению останков Тамерлана и его потомков помешала коммунальная авария. Дело в том, что рядом с мавзолеем Гур-Эмир одновременно полным ходом шло возведение гостиницы «Интурист». 16 июня 1941 года в усыпальницу правителя хлынул поток воды из разорвавшейся трубы. Ученым пришлось ускорить работу, ведь начавшееся подтопление могло привести к разрушению древних останков.

К тому же, 20 июня 1941 года неожиданно сломалась лебедка, с помощью которой участники экспедиции поднимали плиту, закрывавшую саркофаг древнего правителя. На некоторое время работы пришлось остановить.

Когда гроб с телом Тамерлана был вскрыт, всю усыпальницу наполнил сильный запах ароматических веществ. Ученые разобрали нотки камфоры и некоторых других экстрактов растительного происхождения, которые были использованы при бальзамировании тела. Исследователи замерли от неожиданности: стойкий аромат этих веществ сохранился даже через несколько столетий.

Еще больше членов экспедиции удивила надпись на арабском языке, выгравированная на нефритовой могильной плите. Ее содержание расшифровал востоковед А.А. Семëнов. Надпись повторяла предупреждения местных жителей, что тревожить останки Тамерлана никак нельзя, иначе всех постигнет ужасная кара.

Вообще, во время раскопок произошло немало неприятных сюрпризов. Несколько раз неожиданно гас свет, ломалась техника, случались различные сбои. Но ученые не обращали на них внимания.

И.В. Оболенский в своей книге привел воспоминания одного из участников тех событий – Малика Каюмовича Каюмова (1911-2010 гг.), который был одним из кинооператоров, проводивших съемки во время раскопок в мавзолее. Впоследствии этот человек стал известным режиссером, был удостоен звания народного артиста СССР.

Как- то раз, во время обеденного перерыва, Малик Каюмович отправился в ближайшую чайхану. Там он встретил трех пожилых мужчин, которые предупредили участника раскопок: останки Тамерлана ни в коем случае нельзя тревожить.

«Один из стариков протянул мне книгу и указал на строки, в которых было написано, что вскрывать могилу Тамерлана нельзя – на волю вырвется дух войны. Я в школе учил арабский, поэтому смог прочитать эти строки. Я вернулся в мавзолей и передал все своим руководителям. Они выслушали меня и попросили проводить их к этим старикам. Мы вышли на улицу и направились в чайхану, где трое старцев по-прежнему пили чай. Однако, поговорив с ними, члены нашей экспедиции подняли их на смех. Те обиделись, встали и ушли. А мы вернулись в мавзолей и продолжили работу»,

– рассказал М.К. Каюмов.

Ученые-атеисты упорно не верили в древние предания. 21 июня 1941 года они, наконец, вскрыли гроб Тамерлана. А какая война началась на следующий день, все знают.

О предостережении трех старцев Малик Каюмович, который в годы войны был фронтовым кинооператором, рассказал легендарному военачальнику Георгию Константиновичу Жукову. Возможность поговорить с полководцем появилась у бывшего участника раскопок во время кровопролитных боев под Ржевом. В отличие от советских ученых, маршал серьезно отнесся к древней легенде и пообещал, что расскажет обо всем И. В. Сталину.

Вскоре после того как останки Тамерлана и его потомков были перезахоронены по всем правилам, наступление немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом удалось остановить. Возможно, это лишь совпадение, но затем Красная армия начала постепенное освобождение территории СССР.

Еще одной неожиданностью для ученых стали сами останки Тамерлана. Выяснилось, что великий завоеватель, происходивший из монгольского рода Барлас, имел рыжие волосы и был довольно высок ростом. А его внешние черты больше соответствовали индоевропейцам, нежели монголам.

Доктор исторических наук, антрополог Михаил Михайлович Герасимов, участвовал в раскопках именно с этой целью – составить портрет древнего завоевателя. Ученый разработал уникальную методику реконструкции внешнего облика человека по его останкам.

В книге «Тамерлан», которую московское издательство «Гураш» опубликовало в 1992 году, содержится ряд научных публикаций, статей и исторических документов, посвященных великому полководцу. Среди них есть и статья М.М. Герасимова «Портрет Тамерлана». Ученый подтвердил, что останки, найденные в мавзолее Гур-Эмир, действительно принадлежали этому завоевателю, ведь он был хромым, согласно многочисленным историческим документам. Рост этого незаурядного человека составлял около 170 см, а его правая нога и правая рука были травмированы в достаточно молодом возрасте, о чем свидетельствовали неправильно сросшиеся кости. Очевидно, одна из вражеских стрел сильно повредила коленную чашечку Тимура, а другая – его верхнюю конечность, что породило среди народа предание о сухорукости завоевателя.

«Массивность здоровых костей, сильно развитый рельеф и плотность их, ширина плеч, объем грудной клетки и относительно высокий рост – всё это дает право думать, что Тимур обладал чрезвычайно крепким сложением... Волосы Тимура толсты, прямы, седо-рыжего цвета, с преобладанием темно-каштановых или рыжих. Оказывается, он носил длинные усы, а не подстриженные над верхней губой, как это было принято правоверными последователями шариата. Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ярко-коричневого (рыжего) цвета, со значительной проседью»,

– так описал завоевателя известный антрополог.

Кстати, ученый опроверг миф о том, что древний полководец красил свои волосы хной. Именно так некоторые историки пытались объяснить смущающий парадокс: как представитель монгольского народа мог, судя по иранским и индийским миниатюрам, иметь рыжие волосы? М.М. Герасимов подтвердил, что это был его натуральный цвет.