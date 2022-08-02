Ученые узнали, какими были арбузы 6000 лет назад

Исследование самых старых известных семян от предшественника арбуза раскрывает некоторые подробности о том, как питались люди 6000 лет назад.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Семена нашли во время археологических раскопок в Ливии. Учёные определили, что их возраст составляет 6000 лет.

Исследователи в целом согласны с тем, что арбузы пришли из Африки, но вопрос о том, где и когда они впервые были одомашнены остаётся спорным. Самые последние данные указывают на то, что арбузы появились в долине Нила, что согласуется с археологическими данными.

Однако очень старые семена, обнаруженные на территории современной пустыни Сахара в Ливии, казалось, противоречат этому объяснению.