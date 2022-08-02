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38 минут назад

Ученые узнали, какими были арбузы 6000 лет назад

Ferra.ruиещё 1

Исследование самых старых известных семян от предшественника арбуза раскрывает некоторые подробности о том, как питались люди 6000 лет назад.

Ученые узнали, какими были арбузы 6000 лет назад
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Семена нашли во время археологических раскопок в Ливии. Учёные определили, что их возраст составляет 6000 лет.

Исследователи в целом согласны с тем, что арбузы пришли из Африки, но вопрос о том, где и когда они впервые были одомашнены остаётся спорным. Самые последние данные указывают на то, что арбузы появились в долине Нила, что согласуется с археологическими данными.

Однако очень старые семена, обнаруженные на территории современной пустыни Сахара в Ливии, казалось, противоречат этому объяснению.

Учёные изучили геном найденного древнего растения и пришли к выводу, что ливийцы эпохи неолита ели арбуз с горькой мякотью. Причём они выращивали эти растения не ради мякоти, а ради семян, которые до сих пор едят вялеными или жареными, используют в приготовлении супов и при тушении.

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