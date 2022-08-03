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2 часа назад

Постояльцы дома престарелых в Британии влюбились друг в друга и поженились

Мир24

В Британии 77-летние постояльцы дома престарелых влюбились друг в друга и поженились, пишет таблоид Metro.

Постояльцы дома престарелых влюбились и поженились
Фото: Мир24Мир24

Женщина по имени Мэри Туррелл познакомилась с Дереком Брауном во время пандемии коронавируса, когда он переехал в дом престарелых, где она находилась. Мэри призналась, что они влюбились, как только увидели друг друга.

«Я встретила мужчину мечты и очень счастлива»,

– рассказала постоялица дома престарелых.

Браун тоже отметил, что его избранница самая лучшая женщина на свете. Пара много времени проводит вместе – они, в частности, поют, танцуют и рисуют.

Браун и Туррелл сыграли свадьбу в доме престарелых. На торжестве присутствовали их родственники и сотрудники заведения.

Управляющая домом престарелых Кэрол Бойс-Флоуэрс заявила, что это была первая свадьба, которая прошла на территории учреждения. «Мы рады, что двое наших постояльцев нашли любовь в тот период своей жизни, когда другие уже перестают ее искать», – подчеркнула она.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Ольга Дулепина развеяла миф о вечной любви.

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