Соль мешает образованию молний при морских бурях

Частицы соли и крупные капли водяной аэрозоли во время морских бурь препятствуют образованию молний. Статья об этом опубликована в Nature Communications.
Во время исследования свойств атмосферы в прибрежных районах Гун Вэй из Уханьского университета и его коллеги сравнили структуру и свойства грозовых облаков над океаном и над сушей. При более пристальном анализе выяснилось, что число молний при морской буре снижается лишь в том случае, если в воздухе присутствуют множество частиц соли и мелкие капли воды.
Важную роль в образовании молний играет атмосферная конвекция, в ходе которой теплые важные воздушные массы поднимаются вверх. Соль и крупные частицы аэрозоли замедляют эту конвекцию, и поэтому молнии образуются реже.
"Наши наблюдения и опыты показали, что увеличение числа мелких частиц аэрозолей в грозовых облаках ведет к учащению молний. В свою очередь появление в них частиц соли и крупных капель аэрозолей ослабляет конвекцию внутри облаков, в результате чего частота появления разрядов электричества резко снижается",
- пишут авторы.
Это наблюдение поможет понять, как устроен круговорот тепла над мировым океаном, что важно для климатических исследований.