Соль мешает образованию молний при морских бурях

Во время исследования свойств атмосферы в прибрежных районах Гун Вэй из Уханьского университета и его коллеги сравнили структуру и свойства грозовых облаков над океаном и над сушей. При более пристальном анализе выяснилось, что число молний при морской буре снижается лишь в том случае, если в воздухе присутствуют множество частиц соли и мелкие капли воды.