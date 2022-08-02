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1 час назад

Ученые выяснили, что соль мешает образованию молний при морских бурях

Газета.Ru

Частицы соли и крупные капли водяной аэрозоли во время морских бурь препятствуют образованию молний. Статья об этом опубликована в Nature Communications.

Соль мешает образованию молний при морских бурях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время исследования свойств атмосферы в прибрежных районах Гун Вэй из Уханьского университета и его коллеги сравнили структуру и свойства грозовых облаков над океаном и над сушей. При более пристальном анализе выяснилось, что число молний при морской буре снижается лишь в том случае, если в воздухе присутствуют множество частиц соли и мелкие капли воды.

Важную роль в образовании молний играет атмосферная конвекция, в ходе которой теплые важные воздушные массы поднимаются вверх. Соль и крупные частицы аэрозоли замедляют эту конвекцию, и поэтому молнии образуются реже.

"Наши наблюдения и опыты показали, что увеличение числа мелких частиц аэрозолей в грозовых облаках ведет к учащению молний. В свою очередь появление в них частиц соли и крупных капель аэрозолей ослабляет конвекцию внутри облаков, в результате чего частота появления разрядов электричества резко снижается",

- пишут авторы.

Это наблюдение поможет понять, как устроен круговорот тепла над мировым океаном, что важно для климатических исследований.

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