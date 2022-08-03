Почему хот-доги называются «горячими собаками»?

По степени своей распространённости сосиски можно сравнить с пельменями. Вариации этого блюда существуют практически во всех культурах. Они дают возможность получить представление о разнообразии мировых вкусов и истории еды в целом. Достаточно взглянуть на рынки Таиланда или улицы Нью-Йорка, на полки магазинов в Италии или мясные лавки России, чтобы убедиться в одинаковой привлекательности сосисок в любом уголке Земли. Откуда же они взялись на самом деле? Почему самое популярное блюдо с сосиской — хот-дог — дословно переводится как “горячая собака”?

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Хот-дог — неизменная составляющая бейсбольных площадок и дружеских пикников, но история этого блюда уходит корнями далеко в прошлое. Возможно — в эпоху Римской империи, а возможно — и раньше, о чём говорится в “Одиссее” Гомера. Согласно некоторым преданиям, повар римского императора Гай Нерона случайно создал первую сосиску, когда готовил жареного поросенка. Греческий драматург Аристофан сатирически изобразил продавца сосисок в своей пьесе "Всадники" (424 год до н. э.), также производство сосисок зародилось в Древнем Китае.

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По сей день Германия и Австрия спорят, какая страна ответственна за происхождение популярного лакомства. Оба государства могут похвастаться десятками вариаций приправленного мяса в оболочке, включая франкфурты (из Франкфурта, Германия), винервурсты (из Вены, Австрия), вайсвурсты, братвурсты и другие. Город Франкфурт заявил о себе как о родине хот-дога, отпраздновав в 1987 году 500-летие франкфуртера. Согласно другой версии немецкого происхождения хот-дога, "таксовые сосиски" (названные так в честь милых приземистых щенков, напоминающих по форме сосиски) были созданы мясником Иоганном Георгехнером, жившем в Кобурге, Германия, в конце 1600-х годов. Потом он отправился во Франкфурт, чтобы торговать сосисками.

Австрийская история происхождения утверждает, что хот-доги были изобретены в 19 веке австро-венграми Эмилем Райхелем и Сэмом Ладани, которые их на Всемирную выставку в Чикаго в 1893 году. Толпы посетителей ярмарки способствовали популяризации хот-догов как идеальной “еды с собой”.

Хотя существует множество историй появления хот-дога в США, все версии приписывают появление сосисок на территории штатов европейским иммигрантам, которые перенесли кулинарные традиции своих родных мест на новую родину. Согласно данным американского Национального совета по хот-догам и сосискам (да, такая организация действительно существует), немецкий продавец на тележке впервые продал сосиски с молочными булочками и квашеной капустой в нижнем Манхэттене в 1860-е годы. По другой версии, немецкий пекарь Чарльз Фельтман представил сосиски в своем киоске на Кони-Айленде в 1871 году, продав тысячи блюд в первый год работы.

Но почему всё-таки — “хот-доги”?

Есть, по крайней мере, три правдоподобные теории о том, как сосиски в булочках получили своё современное название. Первая история, что неудивительно, связана с бейсболом. И хотя она была подробно исследована и многократно опровергнута, она все еще очаровательна. В холодный день на рубеже 20-го века во время матча "Нью-Йорк Джайентс" концессионер Гарри Стивенс испытывал трудности с продажей мороженого и холодной содовой, поэтому решил ловко переключиться на подачу теплых сосисок в венских булочках. Согласно легенде, мужчина просил своих продавцов завлекать посетителей криками: "Берите таксовые сосиски, пока они горячие!". Спортивный карикатурист Томас Алоизиус Дорган случайно заметил эту торговую акцию и набросал рисунок таксы на булочке для New York Evening Journal, озаглавив его "Горячая собака!", потому что не мог вспомнить, как пишется "такса" (на английском порода называется довольно сложным словом dachshund).

Второе возможное объяснение также связано со спортом. Легенда гласит, что на бейсбольном матче в Сент-Луисе в 1903 году у деловитого продавца закусок Адольфа Геринга закончился его обычный провиант. В поисках выхода он выкупил у мясника запас сарделек и булочек, чтобы предложить покупателям "мясные сэндвичи". Кто-то из голодной толпы крикнул: "Дайте мне одну из этих собак!", и название, очевидно, прижилось. Геринг сам распространил эту историю, и она тоже считается лишь частично правдивой.