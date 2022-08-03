В Благовещенске на улице нашли потерявшуюся черепаху

В Благовещенске в районе пересечения улиц Северной и Загородной нашли необычного потерявшегося питомца. Прямо на дороге сидела красноухая черепаха.

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

О находке нам рассказала благовещенка Анна.

Сначала я заметила её на дороге. Отнесла в кусты, чтобы не задавили. Потом люди рассказали, что красноухие черепахи живут в воде и греются на суше, хищные, едят мясо. Я начала переживать, как же она там, вообще же воды нет. Вернулась назад и забрала к себе. Она уже успела уползти за это время, еле нашла её на клумбе.

По словам женщины, сначала она подумала, что черепаху выкинули равнодушные хозяева. А потом понаблюдала за животным дома и поняла – путешественница могла сбежать.

Я её дома посадила в корыто с водой, она всё пытается вылезти. Очень активная, ползает везде. Пока пересадила её в парник. Но оставить не смогу – у меня и возможности нет ухаживать, и оборудования. Надеюсь, что получится найти хозяев – бывших или новых.

Небольшая черепашка активная и выглядит здоровой, травм на ней нет. Скорее всего это девочка – у неё маленькие когти.

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