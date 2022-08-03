Женщина съела лапшу с помидорами и умерла

Жительница индийского города Мумбаи отвлеклась на телевизор, случайно съела помидор с крысиным ядом и умерла. Об этом сообщает NDTV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

27-летняя Рекха Нишад пропитала помидоры крысиным ядом, чтобы истребить живущих в ее доме крыс. На следующий день она решила перекусить лапшой быстрого приготовления, пока смотрела телевизор.

Женщина отвлеклась на телепередачу и не заметила, что добавила в блюдо один из отравленных помидоров. Съев лапшу, она почувствовала себя плохо. Ее начало тошнить.

Муж и шурин отвезли индианку в ближайшую больницу. Несмотря на оказанную врачами помощь, она скончалась.