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3 часа назад

Женщина съела лапшу быстрого приготовления с помидорами и умерла

Lenta.ru

Жительница индийского города Мумбаи отвлеклась на телевизор, случайно съела помидор с крысиным ядом и умерла. Об этом сообщает NDTV.

Женщина съела лапшу с помидорами и умерла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

27-летняя Рекха Нишад пропитала помидоры крысиным ядом, чтобы истребить живущих в ее доме крыс. На следующий день она решила перекусить лапшой быстрого приготовления, пока смотрела телевизор.

Женщина отвлеклась на телепередачу и не заметила, что добавила в блюдо один из отравленных помидоров. Съев лапшу, она почувствовала себя плохо. Ее начало тошнить.

Муж и шурин отвезли индианку в ближайшую больницу. Несмотря на оказанную врачами помощь, она скончалась.

Ранее сообщалось, что в Китае сразу девять членов семьи отравились лапшой быстрого приготовления, которую хранили в холодильнике, и умерли. У пациентов было диагностировано отравление, в их организме был выявлен сильный токсин — бонгкрековая кислота.

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