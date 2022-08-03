День Онуфрия Молчаливого: что нельзя делать 3 августа

Православная церковь 3 августа чтит память "Великого пророка" Иезекииля – святого Онуфрия Молчаливого. Верующие уверены, что именно он предсказал разрушение Иерусалима.

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В этот день был строгий запрет на разговоры во время труда, в противном же случае была угроза остаться немым. А трудиться стоило как раз как можно дольше и усерднее. Уделите особое внимание очистке емкостей для круп, соли и сахара, разберите холодильник и подвальные помещения, кладовки.

Помимо этого 3 августа считалось крайне дурной приметой ссориться или спорить с родителями, сквернословить и разносить сплетни, тунеядствовать и лениться.

Важным считалось быть особенно гостеприимными в этот день и помогать своим гостям по любой просьбе. А если вам поступило какое-либо заманчивое предложение сегодня – не задумываясь соглашайтесь, иначе упустите свою удачу.

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