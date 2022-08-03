Почему некоторые птицы умнее других

Ученые давно задавались вопросом, почему некоторые виды птиц более изобретательны, чем другие, и являются ли эти способности следствием более крупного мозга или большего количества нейронов в определенных его областях. Оказывается, и то, и другое, согласно недавнему исследованию международной группы, в которую вошли сотрудники Университета Макгилла, опубликованному в журнале Nature Ecology and Evolution.

Исследователи использовали новую методику для оценки количества нейронов в определенной части мозга, называемой паллий, у 111 видов птиц. Паллий у птиц является эквивалентом коры головного мозга человека, которая, помимо прочего, участвует в памяти, обучении, рассуждениях и решении проблем. Когда эти оценки количества нейронов в паллиуме были объединены с информацией о более чем 4 000 инноваций в кормодобывании птиц, команда обнаружила, что виды с более высоким количеством нейронов в паллиуме также, вероятно, были наиболее изобретательны.