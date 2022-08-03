Европейская традиция, которая пугает иностранцев

В Германии и Дании путешественники периодически натыкаются на странные мемориалы, увешанные детскими пустышками: они могут быть пристегнуты к поручням мостов (прям рядом с замками молодоженов) или же привязаны к веткам деревьев. Что означает эта традиция и почему она невольно вселяет ужас в туристов, читайте в материале «Рамблера».

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Первые мысли при взгляде на старые, испытанные временем и природной стихией пустышки вряд ли будут позитивными. Неужели со всеми этими детьми что-то произошло, возникает вопрос в голове у ничего не подозревающих путешественников. Спокойствие: на самом деле родители вешают соски на мосты и деревья по весьма радостному событию — в момент, когда их дети перестают постоянно сосать пустышку.

Дело в том, что в Дании и Германии существует поверье, что «деревья сосок» помогают малышам комфортно пережить расставание с пустышками. Традиция прощания с этим атрибутом позволяет сделать этот момент торжественным, символичным и, главное, понятным детям.

Что интересно: этот ритуал проводят также и большими группами. Мэр города или какой-нибудь другой влиятельный человек официально объявляет одно из деревьев в общественном парке новым Schnullerbaum или Suttetræ — так в немецком и датском языках называются эти деревья с сосками. А затем собравшиеся родители и родственники малышей помогают детям повесить пустышки на ветви.