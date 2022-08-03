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54 минуты назад

Ученые научились превращать воздух в питьевую воду

Super.ru

Дело было так. Однажды, три года назад, инженер Ихеб Трики по собственной воле оказался в тунисской пустыне. В четырёхдневный поход он отправился вместе с друзьями и внушительным запасом бутилированной воды (около 100 л). Прибыв на место, Трики обнаружил гору пластиковых бутылок от предыдущих туристов, а утром — капельки росы на палатке. Увиденное навело инженера на мысль о создании устройства, которое бы позволило получить питьевую воду альтернативным путем. Вот это экоинициатива, вот это мы понимаем!

Ученые научились превращать воздух в питьевую воду
Фото: Super.ruSuper.ru

В результате и появился стартап под названием Kulumus. По сути, это устройство имитирует естественный процесс конденсации, таким образом превращая влажный воздух в питьевую воду. Между прочим, в количестве 10–50 л. Ну а работает оно на солнечных батареях.

Сообщается, что три таких аппарата уже тестируются в Париже и Тунисе. А спустя три недели после запуска стартап получил свыше 100 предзаказов, которые оценивают, на минуточку, в 700 млн долларов. Устройством заинтересовались клиенты из Франции, Италии, Мексики и Уругвая.

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