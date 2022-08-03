Ученые научились превращать воздух в питьевую воду

Дело было так. Однажды, три года назад, инженер Ихеб Трики по собственной воле оказался в тунисской пустыне. В четырёхдневный поход он отправился вместе с друзьями и внушительным запасом бутилированной воды (около 100 л). Прибыв на место, Трики обнаружил гору пластиковых бутылок от предыдущих туристов, а утром — капельки росы на палатке. Увиденное навело инженера на мысль о создании устройства, которое бы позволило получить питьевую воду альтернативным путем. Вот это экоинициатива, вот это мы понимаем!