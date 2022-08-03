Собака похудела благодаря диете за 1,3 млн. руб

В США страдающая смертельно опасным ожирением собака похудела на 16,5 килограмма благодаря диете за 21 тысячу долларов (1,3 миллиона рублей). Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Метис бигля по кличке Берта располнел до 29,8 килограмма. Собака была такой толстой, что не могла стоять на лапах, и даже в туалет ее приходилось носить на руках. Ветеринары прогнозировали, что если собака не сбросит вес, то проживет не более месяца.

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Берту спасла собачий фитнес-тренер Мередит Уилл, увидевшая ее фото на сайте приюта в штате Огайо. Сначала она предложила свои услуги приюту, а когда оказалось, что они ему не по карману, решила забрать собаку и позаботиться о ней самостоятельно.

Уилл разработала программу похудения, которая включала упражнения и курс лекарств для улучшения работы щитовидной железы. Она рассчитывала, что таким образом Берта сможет сбрасывать по четыре-пять процентов веса каждый месяц.

Собака начала использовать подводную беговую дорожку, но на первых порах могла продержаться на ней не более двух минут. Со временем она окрепла и стала плавать в специальном бассейне для собак.

Когда Берта достаточно похудела, она перенесла операцию, в ходе которой ей восстановили сломанное сухожилие в колене. Через месяц после этого у Берты диагностировали серьезную инфекцию желчного пузыря. Ветеринар обнаружил, что у нее опухоль в селезенке, которую тоже удалили. «Мне сказали, что у нее 50% шанс выживания в результате операции, но она выжила», — подчеркнула Уилл.

Восстановившись, Берта за год достигла целевого веса. Подобная программа оздоровления и тренировок для питомцев стоила бы 21 тысячу долларов (1,3 миллиона рублей), но Уилл оказала свои услуги бесплатно.

Сначала женщина думала, что возьмет собаку на время, но в конце концов, она решила оставить Берту себе насовсем. «Проведя с ней так много времени, я поняла, что она пожилая собака, и я не хотела, чтобы ей пришлось привыкать к другому новому дому. Она очень радостная, озорная и очень привязалась ко мне», — отметила она.