Почему Советский Союз называют "совком"

"Совок" - это сленговое слово. Так называют либо Советский Союз, либо советского человека - Homo Sovieticus. Это выражение записано даже в англоязычных словарях. А у рок-певца Игоря Талькова есть песня под названием "Совки": "Они не думают, не чувствуют, не слышат, они не видят ни зги. Они не любят, не страдают, не ищут, не напрягают мозги". Почему так стали называть СССР и живущих в стране людей, рассказываем в материале "Рамблера".

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Слово "совок" имеет пренебрежительный оттенок и большой спектр смыслов. Многие считают, что это полноценный менталитет людей: закрытость, зашоренность, осуждение, страх, недоверие, нежелание узнавать новое, формализм и так далее. Человек-"совок" по определению - это тот кто не до конца освободился от советских установок и тоталитарного мышления. "Совковое" - это что-то устаревшее, некачественное. Например, так говорят про плохой, бюрократичный сервис или несовременный интерьер.

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Есть несколько версий происхождения выражения. Самая распространенная гласит, что называть Советский Союз и советских людей "совками" придумал филолог и беллетрист Михаил Эпштейн, впервые употребив его в перестройку в своей книге "Великая Совь".

"Слово распространилось потому, что оно было связано с названием страны, гражданства, совьей/советской идентичности — и вместе с тем суффикс "ок" придал слову то фамильярно-неформальное звучание, которое вообще свойственно этому суффиксу", — объяснял автор.

При этом, по словам Эпштейна, в своем тексте он не придавал слову презрительного значения. Это произошло уже, когда оно распространилось в массовом употреблении.