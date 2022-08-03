Почему фламинго быстро топчутся в воде

Если вы видели, как ведут себя фламинго в дикой природе, возможно, обратили внимание на то, как они будто бы бегут на месте. Это может даже показаться смешным, если наложить на их "танец" музыку. Однако делают это фламинго не для того, чтобы кого-то рассмешить. Такое поведение птиц обосновано и имеет конкретные причины. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фламинго обитают на мелководье, илистом или иногда каменистом, на берегах соленых морей и озер. Птицы питаются рачками, мелкой рыбой, улитками, личинками и сине-зелеными водорослями.

Когда фламинго не ищут пищу, они стоят на одной ноге, в процессе кормежки - на двух. Они опускают голову и большую часть шеи в воду и бродят в поисках добычи. Окунаться они могут на 5-50 сантиметров. Крупные фламинго в момент кормления быстро перебирают ногами. Делают они это для того, чтобы взбаламутить ил. Таким образом, птицы поднимают потенциальную добычу со дна и захватывают ее клювом.