Церковные праздники в августе 2022: православный календарь

В августе у православных довольно много праздников, многие из которых нравятся даже не слишком воцерковленным людям. «Рамблер» рассказывает, какие церковные праздники в августе отмечают верующие и каких святых принято почитать.

Фото: Н. Бодаревский. Яблочный спас в Малороссии Н. Бодаревский. Яблочный спас в Малороссии

1 августа

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Обретение мощей чудотворца Серафима Саровского

Серафима Саровского причислили к лику святых, поскольку об этом лично просил российский император Николая II. При жизни он снискал почет и уважение и за свой труд был наделен даром предвидения и исцеления. К нему приходили за советом и благословением многие люди и всем он помогал.

Также в этот день вспоминают:

преподобную Макрину Каппадокийскую

благоверного князя Романа Рязанского

преподобного Паисия Печерского

блаженного Стефана Лазаревича Нового и княгини Милицы, Сербских

преподобного игумена Дия Константинопольского

2 августа

День памяти Пророка Илии Фесвитянина

В народе его называют Ильин день, к нему в России всегда было особое отношение, а для православных это один из великих праздников.

Также в этот день вспоминают:

преподобного игумена Аврамия Галичского, Чухломского

игумена Афанасия Брестского

священномученика Константина Словцова

священномучеников иеромонахов Кирилла Вязникова, Георгия Пожарова, мучеников Петра Вязникова и Евфимия Гребенщикова

В этот день проходят празднования икон Богородицы «Умиление» Галичской (Чухломской), «Знамение» Абалакской и Оршанской.

3 августа

День памяти пророка Иезекииля

Пророк Иезекииль жил задолго до рождения Христа и считается одним из четырех великих пророков. Также в этот день вспоминают юродивого Симеона и спостника его Иоанна.

4 августа

В этот день вспоминают:

Марию Магдалину

преподобного Корнилия Переяславского

священномученика епископа Фоки Синопского

пресвитера, священномученика Михаила Накарякова

5 августа

Этот день посвящен празднованию икон Богородицы Почаевской и «Всех скорбящих радость». Также в этот день вспоминают:

мучеников Трофима, Феофила и с ними тринадцати святых мучеников

воина Феодора Ушакова

священномученика епископа Аполлинария Равеннийского

6 августа

День памяти благоверных князей Бориса и Глеба

Это первые святые, канонизированные Русской православной церковью. Считается, что братьев убил их старший брат Святополк Владимирович.

Также в этот день вспоминают:

мученицу Христины Тирской

преподобного архимандрита Поликарпа Печерского

святого Георгия Могилевского

7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Анна много лет не могла зачать и родить ребенка, но Бог услышал ее молитвы, и у Анны и ее мужа появилась дочь Мария, которая станет Богородицей.

Также в этот день вспоминают:

святых жен Олимпиаду Константинопольскую и преподобную Евпраксию Константинопольскую, Тавеннскую

преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 августа

В этот день вспоминают:

священномучеников Ермиппа, Ермолая и Ермократа, пресвитеров

преподобного Моисея Угрина, Печерского

преподобномученицу Параскеву Римскую

священномученика пресвитера Сергия Стрельникова

9 августа

День памяти целителя, великомученика Пантелеимона

Святой Пантелеймон почитается не только как целитель, но и покровитель воинов.

Также в этот день вспоминают:

преподобного Германа Аляскинского

блаженного Николая Кочанова, Новгородского, Христа ради юродивого

святителя митрополита Иоасафа Московского

преподобную игуменью Анфису Мантинейскую

равноапостольного архиепископа Климента Охридского

священномученика Амвросия (Гудко)

10 августа

Празднование иконы Богородицы «Одигитрии» Смоленской

Икона была написана еще при жизни Богородицы евангелистом Лукой. «Одигитрия» переводится как «Путеводительница».

Также в этот день вспоминают:

апостолов от 70-ти епископов Прохора и Тимона, диаконов Никанора и Пармена

святителя Питирима, епископа Тамбовского

11 августа

Рождество святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских

Один из самых почитаемых святых во всем мире. Его вспоминают также 19 декабря, в день смерти, и 22 мая, когда были перенесены мощи.

Также в этот день вспоминают:

мученика Каллиника Киликийского

преподобного Константина и сподвижника его Космы

преподобномученика Серафима Богословского и иеромонаха Феогноста Пивоварова

12 августа

В этот день вспоминают:

апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Епенета Крискента и Андроника

мученика Иоанна Воина

преподобного Анатолия II Оптинского (Потапова)

преподобного Германа Соловецкого

священномученика Иоанна Плотникова

13 августа

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Также в этот день вспоминают:

праведного Евдокима Каппадокиянина

мученицу Иулитту Кесарийскую (Каппадокийскую)

святителя Германа, епископа Осерского

священномученика митрополита Петроградского Вениамина, преподобномученика архимандрита Сергия Петроградского, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

14 августа

Празднество всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (Медовый Спас) и Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Когда войско Андрея Боголюбского сражалось с булгарами, воины несли с собой икону Богородицы и Честный Крест Христов, от которых исходил яркий свет. Андрей Боголюбский и его воины выиграли то сражение, а в память о чуде великий князь учредил праздник. В народе этот день называется Медовым Спасом, в этот день принято освящать мед в церкви.

Также в этот день вспоминают:

семерых мучеников Маккавеев, мать их мученицу Соломонию и учителя их Елеазара

священномученика пресвитера Димитрия Павского

15 августа

В этот день отмечают перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива, вспоминают блаженного Василия Московского, чудотворца, Христа ради юродивого и празднуют и чествуют икону Божией Матери Ачаирской

16 августа

В этот день вспоминают:

преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца

преподобного Исаакия Далматского

преподобного Далмата и сына его Фавста

преподобного отшельника Космы

17 августа

В этот день вспоминают семерых отроков, святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, отмечают обретение мощей праведного пресвитера Алексия Гневушева, Бортсурманского и поклоняются иконе Божией Матери Казанской (Пензенской)

18 августа

Предпразднство Преображения Господня

Также в этот день вспоминают:

мученика Евсигния Антиохийского

священномученика пресвитера Стефана Хитрова

19 августа

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас)

В этот день Иисус молился со своими учениками на горе Фавор, и им явились ветхозаветные пророки Илия и Моисей. В народе праздник называют Яблочный спас. С этого дня начинается сбор и заготовка яблок на зиму.

Также в этот день вспоминают священномученика пресвитера Николая Заварина.

20 августа

В этот день отмечают обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского, и вспоминают:

преподобномученика Дометия Персянина и двух его учеников

преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского

преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского

священномученика престивера Александра Хотовичкого

21 августа

В этот день вспоминают исповедника епископа Емилиана Кизического, отмечают перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

22 августа

В этот день вспоминают:

апостола Матфия

святителя Филарета Гумилевского, архиепископа Черниговского

мученика Антония Александрийского

23 августа

В этот день вспоминают:

священномучеников архидиакона Лаврентия, диаконов Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и Агапита, мучеников Романа, Римских, Блаженного Лаврентия Калужского,

новомучеников и исповедников Соловецких,

священномученика Вячеслава Закедского

24 августа

В этот день вспоминают:

священномученика архидиакона Евпла Катанского (Сицилийского)

преподобномучеников Феодора и Василия Печерских

преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

мученицу Сосанну Римскую, и с нею Гаию, папу Римского, пресвитера, мучеников Клавдия, Максима, Александра и Куфия, мученицы Препедигны

25 августа

В этот день вспоминают:

преподобномучеников Белогорского Николаевского монастыря

учеников Фотия, Аникиты и многих с ними

священномученика епископа Александра Команского

мучеников Памфила и Капитона

преподобномучеников Белогорского Николаевского монастыря

26 августа

В этот день вспоминают:

преподобного Максима Исповедника

мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии

А также отмечают обретение мощей блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого, и преставление, второе обретение мощей Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского.

27 августа

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы

В этот день вспоминают:

пророка Михея Морасфитянина

священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского

Также отмечают перенесение мощей преподобного игумена Феодосия, Киево-Печерского

28 августа

Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Один из великих праздников, которые отмечаются православной и католической церковью. Празднование длится несколько дней и заканчивается 5 сентября.

29 августа

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас)

По преданию Спаситель вытер лицо полотенцем и на нем проявилось изображение его лица, в память об этом событии отмечают праздник. В народе этот день называется Ореховым или Хлебным Спасом. Также в этот день вспоминают мученика врача Диомида, а также поклоняются иконе Богородицы Феодоровской.

30 августа

В этот день вспоминают:

священномученика пресвитера Мирона Кизического

преподобного архимандрита Пимена Угрешского (Мясникова)

преподобного Алипия, Печерского иконописца

священномученика пресвитера Алексия Великосельского

Также в этот день поклоняются иконе Богородицы Свенской (Печерской)

31 августа

В этот день вспоминают: