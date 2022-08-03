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50 минут назад

Церковные праздники в августе 2022: православный календарь

Катя Кобышева

В августе у православных довольно много праздников, многие из которых нравятся даже не слишком воцерковленным людям. «Рамблер» рассказывает, какие церковные праздники в августе отмечают верующие и каких святых принято почитать.

Церковные праздники в августе 2022: православный календарь
Фото: Н. Бодаревский. Яблочный спас в МалороссииН. Бодаревский. Яблочный спас в Малороссии

1 августа

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Обретение мощей чудотворца Серафима Саровского

Серафима Саровского причислили к лику святых, поскольку об этом лично просил российский император Николая II. При жизни он снискал почет и уважение и за свой труд был наделен даром предвидения и исцеления. К нему приходили за советом и благословением многие люди и всем он помогал.

Также в этот день вспоминают:

  • преподобную Макрину Каппадокийскую
  • благоверного князя Романа Рязанского
  • преподобного Паисия Печерского
  • блаженного Стефана Лазаревича Нового и княгини Милицы, Сербских
  • преподобного игумена Дия Константинопольского

2 августа

День памяти Пророка Илии Фесвитянина

В народе его называют Ильин день, к нему в России всегда было особое отношение, а для православных это один из великих праздников.

Также в этот день вспоминают:

  • преподобного игумена Аврамия Галичского, Чухломского
  • игумена Афанасия Брестского
  • священномученика Константина Словцова
  • священномучеников иеромонахов Кирилла Вязникова, Георгия Пожарова, мучеников Петра Вязникова и Евфимия Гребенщикова

В этот день проходят празднования икон Богородицы «Умиление» Галичской (Чухломской), «Знамение» Абалакской и Оршанской.

3 августа

День памяти пророка Иезекииля

Пророк Иезекииль жил задолго до рождения Христа и считается одним из четырех великих пророков. Также в этот день вспоминают юродивого Симеона и спостника его Иоанна.

4 августа

В этот день вспоминают:

  • Марию Магдалину
  • преподобного Корнилия Переяславского
  • священномученика епископа Фоки Синопского
  • пресвитера, священномученика Михаила Накарякова

5 августа

Этот день посвящен празднованию икон Богородицы Почаевской и «Всех скорбящих радость». Также в этот день вспоминают:

  • мучеников Трофима, Феофила и с ними тринадцати святых мучеников
  • воина Феодора Ушакова
  • священномученика епископа Аполлинария Равеннийского

6 августа

День памяти благоверных князей Бориса и Глеба

Это первые святые, канонизированные Русской православной церковью. Считается, что братьев убил их старший брат Святополк Владимирович.

Также в этот день вспоминают:

  • мученицу Христины Тирской
  • преподобного архимандрита Поликарпа Печерского
  • святого Георгия Могилевского

7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Анна много лет не могла зачать и родить ребенка, но Бог услышал ее молитвы, и у Анны и ее мужа появилась дочь Мария, которая станет Богородицей.

Также в этот день вспоминают:

  • святых жен Олимпиаду Константинопольскую и преподобную Евпраксию Константинопольскую, Тавеннскую
  • преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 августа

В этот день вспоминают:

  • священномучеников Ермиппа, Ермолая и Ермократа, пресвитеров
  • преподобного Моисея Угрина, Печерского
  • преподобномученицу Параскеву Римскую
  • священномученика пресвитера Сергия Стрельникова

9 августа

День памяти целителя, великомученика Пантелеимона

Святой Пантелеймон почитается не только как целитель, но и покровитель воинов.

Также в этот день вспоминают:

  • преподобного Германа Аляскинского
  • блаженного Николая Кочанова, Новгородского, Христа ради юродивого
  • святителя митрополита Иоасафа Московского
  • преподобную игуменью Анфису Мантинейскую
  • равноапостольного архиепископа Климента Охридского
  • священномученика Амвросия (Гудко)

10 августа

Празднование иконы Богородицы «Одигитрии» Смоленской

Икона была написана еще при жизни Богородицы евангелистом Лукой. «Одигитрия» переводится как «Путеводительница».

Также в этот день вспоминают:

  • апостолов от 70-ти епископов Прохора и Тимона, диаконов Никанора и Пармена
  • святителя Питирима, епископа Тамбовского

11 августа

Рождество святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских

Один из самых почитаемых святых во всем мире. Его вспоминают также 19 декабря, в день смерти, и 22 мая, когда были перенесены мощи.

Также в этот день вспоминают:

  • мученика Каллиника Киликийского
  • преподобного Константина и сподвижника его Космы
  • преподобномученика Серафима Богословского и иеромонаха Феогноста Пивоварова

12 августа

В этот день вспоминают:

  • апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Епенета Крискента и Андроника
  • мученика Иоанна Воина
  • преподобного Анатолия II Оптинского (Потапова)
  • преподобного Германа Соловецкого
  • священномученика Иоанна Плотникова

13 августа

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Также в этот день вспоминают:

  • праведного Евдокима Каппадокиянина
  • мученицу Иулитту Кесарийскую (Каппадокийскую)
  • святителя Германа, епископа Осерского
  • священномученика митрополита Петроградского Вениамина, преподобномученика архимандрита Сергия Петроградского, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

14 августа

Празднество всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (Медовый Спас) и Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Когда войско Андрея Боголюбского сражалось с булгарами, воины несли с собой икону Богородицы и Честный Крест Христов, от которых исходил яркий свет. Андрей Боголюбский и его воины выиграли то сражение, а в память о чуде великий князь учредил праздник. В народе этот день называется Медовым Спасом, в этот день принято освящать мед в церкви.

Также в этот день вспоминают:

  • семерых мучеников Маккавеев, мать их мученицу Соломонию и учителя их Елеазара
  • священномученика пресвитера Димитрия Павского

15 августа

В этот день отмечают перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива, вспоминают блаженного Василия Московского, чудотворца, Христа ради юродивого и празднуют и чествуют икону Божией Матери Ачаирской

16 августа

В этот день вспоминают:

  • преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
  • преподобного Исаакия Далматского
  • преподобного Далмата и сына его Фавста
  • преподобного отшельника Космы

17 августа

В этот день вспоминают семерых отроков, святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, отмечают обретение мощей праведного пресвитера Алексия Гневушева, Бортсурманского и поклоняются иконе Божией Матери Казанской (Пензенской)

18 августа

Предпразднство Преображения Господня

Также в этот день вспоминают:

  • мученика Евсигния Антиохийского
  • священномученика пресвитера Стефана Хитрова

19 августа

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас)

В этот день Иисус молился со своими учениками на горе Фавор, и им явились ветхозаветные пророки Илия и Моисей. В народе праздник называют Яблочный спас. С этого дня начинается сбор и заготовка яблок на зиму.

Также в этот день вспоминают священномученика пресвитера Николая Заварина.

20 августа

В этот день отмечают обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского, и вспоминают:

  • преподобномученика Дометия Персянина и двух его учеников
  • преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
  • преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского
  • священномученика престивера Александра Хотовичкого

21 августа

В этот день вспоминают исповедника епископа Емилиана Кизического, отмечают перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

22 августа

В этот день вспоминают:

  • апостола Матфия
  • святителя Филарета Гумилевского, архиепископа Черниговского
  • мученика Антония Александрийского

23 августа

В этот день вспоминают:

  • священномучеников архидиакона Лаврентия, диаконов Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и Агапита, мучеников Романа, Римских, Блаженного Лаврентия Калужского,
  • новомучеников и исповедников Соловецких,
  • священномученика Вячеслава Закедского

24 августа

В этот день вспоминают:

  • священномученика архидиакона Евпла Катанского (Сицилийского)
  • преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
  • преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского
  • мученицу Сосанну Римскую, и с нею Гаию, папу Римского, пресвитера, мучеников Клавдия, Максима, Александра и Куфия, мученицы Препедигны

25 августа

В этот день вспоминают:

  • преподобномучеников Белогорского Николаевского монастыря
  • учеников Фотия, Аникиты и многих с ними
  • священномученика епископа Александра Команского
  • мучеников Памфила и Капитона
  • преподобномучеников Белогорского Николаевского монастыря

26 августа

В этот день вспоминают:

  • преподобного Максима Исповедника
  • мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии

А также отмечают обретение мощей блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого, и преставление, второе обретение мощей Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского.

27 августа

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы

В этот день вспоминают:

  • пророка Михея Морасфитянина
  • священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского

Также отмечают перенесение мощей преподобного игумена Феодосия, Киево-Печерского

28 августа

Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Один из великих праздников, которые отмечаются православной и католической церковью. Празднование длится несколько дней и заканчивается 5 сентября.

29 августа

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас)

По преданию Спаситель вытер лицо полотенцем и на нем проявилось изображение его лица, в память об этом событии отмечают праздник. В народе этот день называется Ореховым или Хлебным Спасом. Также в этот день вспоминают мученика врача Диомида, а также поклоняются иконе Богородицы Феодоровской.

30 августа

В этот день вспоминают:

  • священномученика пресвитера Мирона Кизического
  • преподобного архимандрита Пимена Угрешского (Мясникова)
  • преподобного Алипия, Печерского иконописца
  • священномученика пресвитера Алексия Великосельского

Также в этот день поклоняются иконе Богородицы Свенской (Печерской)

31 августа

В этот день вспоминают:

  • мучеников Флора и Лавра
  • святых мучеников Ерма, Серапиона, Полиена
  • священномучеников Емилиана, епископа Требийского и с ним иеромонаха Илариона, мучеников Дионисия и Ермиппа
  • священномученика пресвитера Григория Бронникова
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