Церковные праздники в августе 2022: православный календарь

В августе у православных довольно много праздников, многие из которых нравятся даже не слишком воцерковленным людям. «Рамблер» рассказывает, какие церковные праздники в августе отмечают верующие и каких святых принято почитать.
Фото: Н. Бодаревский. Яблочный спас в МалороссииН. Бодаревский. Яблочный спас в Малороссии
1 августа
Обретение мощей чудотворца Серафима Саровского
Серафима Саровского причислили к лику святых, поскольку об этом лично просил российский император Николая II. При жизни он снискал почет и уважение и за свой труд был наделен даром предвидения и исцеления. К нему приходили за советом и благословением многие люди и всем он помогал.
Также в этот день вспоминают:
- преподобную Макрину Каппадокийскую
- благоверного князя Романа Рязанского
- преподобного Паисия Печерского
- блаженного Стефана Лазаревича Нового и княгини Милицы, Сербских
- преподобного игумена Дия Константинопольского
2 августа
День памяти Пророка Илии Фесвитянина
В народе его называют Ильин день, к нему в России всегда было особое отношение, а для православных это один из великих праздников.
Также в этот день вспоминают:
- преподобного игумена Аврамия Галичского, Чухломского
- игумена Афанасия Брестского
- священномученика Константина Словцова
- священномучеников иеромонахов Кирилла Вязникова, Георгия Пожарова, мучеников Петра Вязникова и Евфимия Гребенщикова
В этот день проходят празднования икон Богородицы «Умиление» Галичской (Чухломской), «Знамение» Абалакской и Оршанской.
3 августа
День памяти пророка Иезекииля
Пророк Иезекииль жил задолго до рождения Христа и считается одним из четырех великих пророков. Также в этот день вспоминают юродивого Симеона и спостника его Иоанна.
4 августа
- Марию Магдалину
- преподобного Корнилия Переяславского
- священномученика епископа Фоки Синопского
- пресвитера, священномученика Михаила Накарякова
5 августа
Этот день посвящен празднованию икон Богородицы Почаевской и «Всех скорбящих радость». Также в этот день вспоминают:
- мучеников Трофима, Феофила и с ними тринадцати святых мучеников
- воина Феодора Ушакова
- священномученика епископа Аполлинария Равеннийского
6 августа
День памяти благоверных князей Бориса и Глеба
Это первые святые, канонизированные Русской православной церковью. Считается, что братьев убил их старший брат Святополк Владимирович.
Также в этот день вспоминают:
- мученицу Христины Тирской
- преподобного архимандрита Поликарпа Печерского
- святого Георгия Могилевского
7 августа
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Анна много лет не могла зачать и родить ребенка, но Бог услышал ее молитвы, и у Анны и ее мужа появилась дочь Мария, которая станет Богородицей.
Также в этот день вспоминают:
- святых жен Олимпиаду Константинопольскую и преподобную Евпраксию Константинопольскую, Тавеннскую
- преподобного Макария Желтоводского, Унженского
8 августа
- священномучеников Ермиппа, Ермолая и Ермократа, пресвитеров
- преподобного Моисея Угрина, Печерского
- преподобномученицу Параскеву Римскую
- священномученика пресвитера Сергия Стрельникова
9 августа
День памяти целителя, великомученика Пантелеимона
Святой Пантелеймон почитается не только как целитель, но и покровитель воинов.
Также в этот день вспоминают:
- преподобного Германа Аляскинского
- блаженного Николая Кочанова, Новгородского, Христа ради юродивого
- святителя митрополита Иоасафа Московского
- преподобную игуменью Анфису Мантинейскую
- равноапостольного архиепископа Климента Охридского
- священномученика Амвросия (Гудко)
10 августа
Празднование иконы Богородицы «Одигитрии» Смоленской
Икона была написана еще при жизни Богородицы евангелистом Лукой. «Одигитрия» переводится как «Путеводительница».
Также в этот день вспоминают:
- апостолов от 70-ти епископов Прохора и Тимона, диаконов Никанора и Пармена
- святителя Питирима, епископа Тамбовского
11 августа
Рождество святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских
Один из самых почитаемых святых во всем мире. Его вспоминают также 19 декабря, в день смерти, и 22 мая, когда были перенесены мощи.
Также в этот день вспоминают:
- мученика Каллиника Киликийского
- преподобного Константина и сподвижника его Космы
- преподобномученика Серафима Богословского и иеромонаха Феогноста Пивоварова
12 августа
- апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Епенета Крискента и Андроника
- мученика Иоанна Воина
- преподобного Анатолия II Оптинского (Потапова)
- преподобного Германа Соловецкого
- священномученика Иоанна Плотникова
13 августа
Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Также в этот день вспоминают:
- праведного Евдокима Каппадокиянина
- мученицу Иулитту Кесарийскую (Каппадокийскую)
- святителя Германа, епископа Осерского
- священномученика митрополита Петроградского Вениамина, преподобномученика архимандрита Сергия Петроградского, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских
14 августа
Празднество всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (Медовый Спас) и Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Когда войско Андрея Боголюбского сражалось с булгарами, воины несли с собой икону Богородицы и Честный Крест Христов, от которых исходил яркий свет. Андрей Боголюбский и его воины выиграли то сражение, а в память о чуде великий князь учредил праздник. В народе этот день называется Медовым Спасом, в этот день принято освящать мед в церкви.
Также в этот день вспоминают:
- семерых мучеников Маккавеев, мать их мученицу Соломонию и учителя их Елеазара
- священномученика пресвитера Димитрия Павского
15 августа
В этот день отмечают перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива, вспоминают блаженного Василия Московского, чудотворца, Христа ради юродивого и празднуют и чествуют икону Божией Матери Ачаирской
16 августа
- преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
- преподобного Исаакия Далматского
- преподобного Далмата и сына его Фавста
- преподобного отшельника Космы
17 августа
В этот день вспоминают семерых отроков, святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, отмечают обретение мощей праведного пресвитера Алексия Гневушева, Бортсурманского и поклоняются иконе Божией Матери Казанской (Пензенской)
18 августа
Предпразднство Преображения Господня
Также в этот день вспоминают:
- мученика Евсигния Антиохийского
- священномученика пресвитера Стефана Хитрова
19 августа
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас)
В этот день Иисус молился со своими учениками на горе Фавор, и им явились ветхозаветные пророки Илия и Моисей. В народе праздник называют Яблочный спас. С этого дня начинается сбор и заготовка яблок на зиму.
Также в этот день вспоминают священномученика пресвитера Николая Заварина.
20 августа
В этот день отмечают обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского, и вспоминают:
- преподобномученика Дометия Персянина и двух его учеников
- преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
- преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского
- священномученика престивера Александра Хотовичкого
21 августа
В этот день вспоминают исповедника епископа Емилиана Кизического, отмечают перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
22 августа
- апостола Матфия
- святителя Филарета Гумилевского, архиепископа Черниговского
- мученика Антония Александрийского
23 августа
- священномучеников архидиакона Лаврентия, диаконов Сикста Второго, папы Римского, Феликиссима и Агапита, мучеников Романа, Римских, Блаженного Лаврентия Калужского,
- новомучеников и исповедников Соловецких,
- священномученика Вячеслава Закедского
24 августа
- священномученика архидиакона Евпла Катанского (Сицилийского)
- преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
- преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского
- мученицу Сосанну Римскую, и с нею Гаию, папу Римского, пресвитера, мучеников Клавдия, Максима, Александра и Куфия, мученицы Препедигны
25 августа
- преподобномучеников Белогорского Николаевского монастыря
- учеников Фотия, Аникиты и многих с ними
- священномученика епископа Александра Команского
- мучеников Памфила и Капитона
- преподобномучеников Белогорского Николаевского монастыря
26 августа
- преподобного Максима Исповедника
- мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии
А также отмечают обретение мощей блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого, и преставление, второе обретение мощей Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского.
27 августа
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы
- пророка Михея Морасфитянина
- священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского
Также отмечают перенесение мощей преподобного игумена Феодосия, Киево-Печерского
28 августа
Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Один из великих праздников, которые отмечаются православной и католической церковью. Празднование длится несколько дней и заканчивается 5 сентября.
29 августа
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас)
По преданию Спаситель вытер лицо полотенцем и на нем проявилось изображение его лица, в память об этом событии отмечают праздник. В народе этот день называется Ореховым или Хлебным Спасом. Также в этот день вспоминают мученика врача Диомида, а также поклоняются иконе Богородицы Феодоровской.
30 августа
- священномученика пресвитера Мирона Кизического
- преподобного архимандрита Пимена Угрешского (Мясникова)
- преподобного Алипия, Печерского иконописца
- священномученика пресвитера Алексия Великосельского
Также в этот день поклоняются иконе Богородицы Свенской (Печерской)
31 августа
- мучеников Флора и Лавра
- святых мучеников Ерма, Серапиона, Полиена
- священномучеников Емилиана, епископа Требийского и с ним иеромонаха Илариона, мучеников Дионисия и Ермиппа
- священномученика пресвитера Григория Бронникова