в США добились официальной реабилитации последней «салемской ведьмы»

Две американки добились помилования одной из «салемских ведьм», обвиненной в колдовстве в 1693 году.
Большинство «салемских ведьм» оправдали в 2000-х. Однако с некой Элизабет Джонсон обвинения в колдовстве сняли только сейчас. Этого смогли добиться сенатор Ди Зоглио и учительница Кэрри Лапьер, пишет Planet Today. Они заявили, что это крайне важно для соблюдения прав женщин на всех уровнях.
«Охота на ведьм» в США стартовала в XVII веке. Тогда в колдовстве обвинили около 200 женщин. Некоторых из них казнили. В основном дела слушались в городе Салем, который в те годы считался административным центром штата Массачусетс. В связи с этим и появилось такое понятие, как «салемские ведьмы».