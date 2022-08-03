в США добились официальной реабилитации последней «салемской ведьмы»

Две американки добились помилования одной из «салемских ведьм», обвиненной в колдовстве в 1693 году.

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Большинство «салемских ведьм» оправдали в 2000-х. Однако с некой Элизабет Джонсон обвинения в колдовстве сняли только сейчас. Этого смогли добиться сенатор Ди Зоглио и учительница Кэрри Лапьер, пишет Planet Today. Они заявили, что это крайне важно для соблюдения прав женщин на всех уровнях.