Собака спасла хозяйку от гибели под колесами автомобиля

В Западном Йоркшире, Великобритания, собака увела хозяйку с тротуара, на который выехал разогнавшийся автомобиль, и спасла ее от гибели под колесами. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Во время прогулки собака по кличке Орла неожиданно бросилась в сторону и потащила женщину за собой. Та поняла, что произошло, только после того, как мимо нее по тротуару промчался автомобиль.

«Я застыла в ужасе, когда почувствовала, как боковое зеркало машины задело мои ягодицы», — рассказала она.

Съехав с тротуара, автомобиль проехал по островку безопасности, подрезал другую машину, а затем скрылся. Позднее его нашли брошенным в соседнем городе.