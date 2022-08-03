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2 часа назад

Собака спасла хозяйку от гибели под колесами автомобиля

Lenta.ru

В Западном Йоркшире, Великобритания, собака увела хозяйку с тротуара, на который выехал разогнавшийся автомобиль, и спасла ее от гибели под колесами. Об этом сообщает The Sun.

Собака спасла хозяйку от гибели под колесами автомобиля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время прогулки собака по кличке Орла неожиданно бросилась в сторону и потащила женщину за собой. Та поняла, что произошло, только после того, как мимо нее по тротуару промчался автомобиль.

«Я застыла в ужасе, когда почувствовала, как боковое зеркало машины задело мои ягодицы», — рассказала она.

Съехав с тротуара, автомобиль проехал по островку безопасности, подрезал другую машину, а затем скрылся. Позднее его нашли брошенным в соседнем городе.

Благодаря своему питомцу женщина осталась невредимой. По ее словам, она рада, что инцидент произошел до того, как на улицу вышли дети, возвращающиеся после школы.

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