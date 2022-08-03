Каин и Авель: где сыновья первого человека взяли себе жён

Библейская история о двух братьях и самом первом убийстве – часть всемирной культуры. Авель и Каин уже не воспринимаются как люди, превратившись в символы праведности и вероломства. И все же, из различных религиозных текстов нам известно, что оба брата были женаты. А богословы высказывают самые разные мнения о том, как Авель и Каин сумели найти себе спутниц жизни.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Уроженка земли Нод

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Как говорит Библия, после убийства брата Каин стал изгнанником.

«И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема.

И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.

У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха»

(Книга Бытия, 4 глава: 16-18).

Эти слова позволили отдельным богословам предположить, что Адам, Ева и их дети не являлись единственными людьми, жившими на земле в начале времен. И поскольку таинственная земля Нод, находившаяся к востоку от райских кущ, имела название, то и народ там должен был жить. Поэтому женой Каина стала уроженка тех мест. И она, скорее всего, не знала, что выходит замуж за вероломного убийцу.

Данной точки зрения придерживаются и некоторые ученые. Так, сотрудник Государственного исторического музея Татьяна Муравьева в книге «100 великих мифов и легенд» (М., 2004 г.) написала: «Каин пошел "от лица Господня" и поселился в земле Нод. Там он женился и имел большое потомство. Потомки Каина, также как и он сам, отличались нечестивостью и злобным нравом».

Кем же была жена Авеля? На этот вопрос сторонники данной точки зрения не отвечают, ведь праведный брат скончался, не успев оставить потомства. А значит, и говорить о его жене незачем. Скорее всего, Авель даже не познал супружеской жизни, оставшись невинным.

Женщины не упомянуты

Одним из наиболее авторитетных богословов, высказывавшихся на эту деликатную тему, является святитель Иоанн Златоуст, который занимал должность Константинопольского архиепископа на рубеже IV-V вв. В его труде «Беседы на книгу Бытия» (том 4, СПб, 1898 г.) приводится мнение, что женщины в Библии просто не упоминаются.

«Не удивляйся этому, возлюбленный: божественное Писание нигде не делает точного исчисления женского пола, но, избегая всего излишнего, вкратце упоминает о мужах, и то не о всех; да и о них очень кратко повествует нам, напр., что такой-то родил сыновей и дочерей, и умер», – пояснил свою мысль Иоанн Златоуст.

Иными словами, на земле во времена Авеля и Каина жили и другие представительницы прекрасного пола, помимо праматери Евы. Православный святитель полагает, что у первых мужчины и женщины был еще один ребенок – девочка, которую Каин и взял в жены. Факт кровосмешения Иоанн Златоуст оправдывает необходимостью продолжения рода человеческого: других людей на свете тогда просто не было.

Супругу Авеля святитель не упоминает. Нет ее имени и в ветхозаветной Книге Юбилеев, полный текст которой стал известен лишь 40-х годах XIX в.

«И в третью седмину во второй юбилей родила она Каина, и в четвертую родила Авеля, и в пятую родила дочь свою Аван», – сообщает о детях Адама и Евы текст, признанный каноническим лишь в Эфиопии.

Именно Аван, согласно Книге Юбилеев, стала женой своего брата Каина. Видимо, она последовала за ним в изгнание, поселившись в земле Нод и там родив сына Еноха.

Сестры-двойняшки

Среди исследователей бытует версия, что наряду с сыновьями Ева рожала еще и дочерей, которые приходились сестрами-двойняшками своим братьям. Так, вместе с Авелем на свет появилась Келимат, а с Каином – Лебхудха. Об этом известный британский писатель Роберт Грейвс и израильский историк-библеист Рафаэль Патай написали в совместной книге «Иудейские мифы. Книга Бытия» (пер. Л.И. Володарской, Екатеринбург, 2008 г.).

Соавторы предположили, что причиной ссоры между братьями стала именно женщина. Это могла быть, например, некая Первая Ева, отвергнутая Адамом. Или Лебхудха.

Как считают исследователи, Адам мог решить, что женой Авеля должна стать сестра-двойняшка Каина, а тот, в свою очередь, должен взять в жены Келимат. При этом первый человек руководствовался желанием избежать еще большего кровосмешения, ведь собственная двойняшка ближе к человеку, чем просто родная сестра.

Но вероломный брат пожелал жениться на Лебхудхе, что стало причиной конфликта между сыновьями Адама.

Израильский раввин Элиягу Эссас объясняет факт кровосмешения, допущенный Создателем в отношении детей Адама и Евы, тем, что первые люди заметно отличались от своих далеких потомков. 25 февраля 2003 г. религиозный деятель так ответил на вопрос «Кто – жена Каина?», заданный в рубрике «Спроси у раввина» на портале Еврей.com.

«В том поколении все было надъестественным. Хава [Ева – прим. автора] была “частью” Адама. Их сыновья брали в жены своих сестер, и это входило в План мироустройства», – объяснил Элиягу Эссас.

Поскольку Адам был создан самим Богом и являлся своего рода «вершиной пирамиды Творения», то и его дети были людьми «запредельно необычными». А значит, женитьба на собственных сестрах не являлась для них грехом. При этом супругой Эвеля [Авеля], по мнению известного комментатора Торы дона Ицхака Абарбанеля (1437-1508 гг.), была его сестра Белевира, а Каин был женат на Кальмане.

Дочь дьявола

Негативное отношение служителей церкви к Каину отразилось на трактовке всех его действий. Например, митрополит Ростовский и Ярославский святитель Димитрий (1651-1709 гг.) в своей работе «Келейный летописец» отметил, что настоящей супругой вероломного братоубийцы можно назвать отродье Сатаны.

«Думаю, что Каин прежде соединился не плотски с дочерью Адамовой, со своею же сестрой Калманой, но духовно с дочерью диавола, со своею же губительницей завистью. Ибо он стал рождать прежде не детей по плоти, но злобу от зависти; злоба же, возмужавши, принесла двоякую смерть: временную для Авеля и вечную для Каина», – философски переосмыслил действия братоубийцы святитель Димитрий Ростовский.

Земной же женой Каина, по мнению автора «Келейного летописца», была Калмана, а супругой Авеля стала еще одна его родная сестра, которую звали Делвора. Религиозный деятель объясняет кровосмешение замыслом Творца.

«Ибо так изначала Создателем было устроено человеческое естество, чтобы рождать двойни, мужской и женский пол, дабы размножился человеческий род на земле. И соединялись тогда брат со своей вместерожденной сестрою, пока не умножились люди», – написал Димитрий Ростовский.

То есть, по мнению святителя, Каин и Авель женились на собственных сестрах-двойняшках. И лишь впоследствии, когда род человеческий достаточно размножился, кровосмесительные браки были запрещены «не без Божьего, конечно, повеления».

Красавица Абдул Мугис

Исследователь и собиратель палестинского фольклора Джеймс Ханауэр в книге «Мифы и легенды Святой земли» (пер. А. Ю. Александровой, М., 2009 г.) привел мусульманскую версию истории ветхозаветных братьев Хабиля и Кабиля. В ней тоже говорится, что причиной вражды была сестра-двойняшка Каина, которую звали Абдул Мугис, поскольку она была очень привлекательной девушкой.

«С этого момента все женщины, достигшие определенного возраста, чтобы их внешняя красота не становилась причиной подобных трагедий, должны были носить покрывала», – так палестинское предание объясняет установленный исламом запрет на публичную демонстрацию женского тела.

Мусульманская версия легенды тоже свидетельствует, что изначально люди рождались парами: мальчик и девочка. Но они не должны были жениться друг на друге, поскольку Создатель решил «с самого начала установить для людей некие рамки приличия». То есть, Каин не только убил брата, но и нарушил запрет на заключение брака с собственной двойняшкой, будучи прельщен красотой Абдул Мугис.

Имя супруги Авеля палестинское предание не называет.

Клима и Абелухи

Многие богословы упоминали, что праведник и вероломный убийца не были единственными сыновьями Адама и Евы. Их третьим ребенком мужского пола, например, являлся Сиф, оставивший на земле большое потомство.