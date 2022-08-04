Кинологи рассказали, какие растения опасны для собак

Растения, к которым все мы привыкли, могут оказаться токсичными для собак. Специалисты советуют перед покупкой нового цветка изучить, не ядовит ли он для домашнего любимца. Кроме того, стоит воспитывать четвероногого друга так, чтобы он случайно не отравился съеденным цветком или химическим средством. Собаке нельзя грызть ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, пионы, дельфиниумы, наперстянку, гиацинты и сирень. Также хозяин не должен допускать, чтобы собака пила воду из вазы, где стоят эти цветы. Об этом сообщают специалисты Российской Кинологической Федерации.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Примуловые растения могут вызвать у питомца ожоги слизистой и боль в гортани. Молочайные приводят к язвам в пасти и временной слепоте. Вересковые вызывают отравление и нарушают работу сердца. Гортензиевые провоцируют рвоту и диарею. Из-за амариллисовых наступает паралич, общий коллапс или тремор. Ароидные приводят к волдырям на слизистой, отекам, конъюнктивиту и изменениям роговицы глаза. Пасленовые - к тошноте, сонливости и иногда к параличу. Кутровые - к нарушениям работы сердца.

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Признаками отравления у собаки являются рвота, диарея, слабость, угнетенное состояние, обильное слюноотделение, учащенное дыхание и судороги. При отравлении съеденным цветком нужно вызвать у животного рвоту, дать обильное питье и абсорбент, а затем немедленно обратиться к ветеринару. «Не забывайте о воспитании вашего любимца, чтобы он понимал команды «Нельзя!» и «Отдай!» в случае, если он все же попытается добраться до комнатного растения», - напомнили кинологи.

Домашняя собака может встретить опасные растения и на обычной прогулке. Например, всем известный борщевик Сосновского.

«В его соке содержатся фуранокумарины - вещества, вызывающие ожоги при попадании на кожу и одновременном воздействии ультрафиолета. Ожоги от борщевика проявляются на вторые сутки, заживают очень долго и оставляют шрамы. Домашние животные, в частности, собаки могут получить сильные ожоги, пробежавшись по зарослям борщевика. Особенно опасно, если собака попытается грызть стебли. Наиболее уязвимыми считаются породы с короткой шерстью. Длинношерстные питомцы лучше защищены. Следует помнить, что у собак особому риску подвержены открытые участки тела: нос, уши, лапы, а еще глаза. Так как пыльца и даже запах борщевика могут вызвать раздражение слизистых и в некоторых случаях отек верхних дыхательных путей»,

- рассказал журналистам издания «Вести Подмосковья» агроэколог Антон Гладилин.

Если собака все же поранится борщевиком, то, как советует специалист, нужно как можно скорее тщательно промыть место ожога с мылом и закрыть от солнечных лучей на несколько дней. Кроме того, рекомендуется давать собакам антигистаминные препараты, например, супрастин или тавегил.