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2 часа назад

Акулы выползли из воды и научились ходить по суше в поисках еды

Lenta.ruиещё 1

В Папуа-Новой Гвинее впервые заметили кошачьих глазчатых акул, которые научилась ходить по суше при помощи плавников. Об этом сообщает WION.

Акулы выползли из воды и научились ходить по суше в поисках еды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представители этого вида способны выползать из воды в поисках еды, но никогда не делали этого в Папуа-Новой Гвинее. Чтобы проверить слухи о новых ходячих рыбах, ученый и защитник окружающей среды Форрест Галанте поехал на коралловые рифы Соломоновых островов и в Папуа-Новую Гвинею и смог снять кошачью глазчатую акулу на видео.

На записи видно, как покрытая коричнево-черными точками рыба при помощи плавников ползет по протоке, в которой почти нет воды. Своими неуклюжими движениями она напоминает морского льва.

«Это первый случай в истории, когда удалось задокументировать, как один из видов глазчатых кошачьих акул ходит по суше в Папуа»,

— отметил Галанте.

Ученые предполагают, что глазчатые кошачьи акулы развили способность передвигаться по суше, чтобы искать пищу там, куда не могут добраться другие виды акул. Во время отлива они забираются по суше на коралловые рифы и переползают в следующий бассейн с водой.

Глазчатые кошачьи акулы вырастают до метра в длину и плавают на отмелях коралловых рифов. Они охотятся на крабов и других беспозвоночных.

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