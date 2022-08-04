День Марии Ягодницы: приметы и поверья на 4 августа

4 августа по народному календарю Мария Ягодница. Его еще называли Добрый день, Ягодница, Громовый день, Марья-искусница. В этот день было принято отправляться в лес за ягодами – черной и красной смородиной, черникой.

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Как правило, этим занимались женщины и дети. Сбор ягод сопровождался песнями и ауканьем, чтобы не потеряться в лесу. Считалось, что собранная и заготовленная в этот день черная смородина обладает целебными свойствами и может вылечить от многих болезней. Из нее делали различные настойки.

Женщины посвящали весь день семье и дому. Они обметали березовым веником окна, чтобы Марьин свет осветил жилье. Тщательно убирали паутину, но не выбрасывали, а переносили в другое место. Также в этот день выкапывали из земли цветочные луковички для посадки в следующем году.

В этот день женщинам запрещалось тяжело работать. Также нельзя было заниматься тестом, выходить на улицу после захода солнца, а в грозу – и днем. Можно было собирать ягоды.

Еще в день Марии Ягодницы можно было совершать различные обряды, которые были направлены на привлечение достатка. Чаще всего они были связаны с ягодами – их несчетное количество старались связать с изобилием монет.