Блюда, которые не стоит заказывать в Италии

Не секрет, что итальянцы очень ревностно относятся к своей кухне. У них существуют особые рецепты, которые разнятся по регионам. Однако за всю долгую историю итальянская кухня пережила множество трансформаций, появились новые блюда, которые сами итальянцы не относят к своей кухне. Если вы закажите их во время своего пребывания в стране, то на вас обрушатся косые взгляды, и, вероятнее всего, этого блюда не будет в меню. О том, какие блюда не стоит заказывать в Италии — в материале “Рамблера”.

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Пицца с ананасами (Pizza con Ananas)

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Многие люди высказываются против этой пищи, так как не понимают, как можно совмещать фрукты вместе с пиццей. Итальянцы тоже не считают пиццу с ананасами исконно итальянской кухней. И это на самом деле так. Дело в том, что пиццу с фруктами придумали на Гавайях иммигранты из Италии. Так как в этом регионе было много ананасов, они решили поэкспериментировать и придумать новое блюдо. В итоге нашлись любители, которым пицца с ананасами оказалась по вкусу. Из-за места, где она была придумана, в некоторых местах ее так и называют “Гавайская пицца”.

Паста с курицей

В некоторых итальянских ресторанах действительно можно встретить в меню пасту с курицей в сливочном соусе, но это сделано исключительно для туристов. В самой Италии эта паста популярностью не пользуется, так как она была “завезена” туда из США. В Америке блюда из пасты были популярны благодаря тому, что итальянцы начали приезжать туда и делиться рецептами. Американцы их трансформировали под свои вкусы, и так получилась паста с курицей, рецепт которой потом и завезли в западные регионы Италии.

Пицца Пепперони