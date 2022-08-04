Что нельзя делать 4 августа в день Марии Ягодницы

4 августа православная церковь вспоминает святую Марию Магдалину, одну из первых женщин, увидевших воскрешение Иисуса Христа. В народе же эту дату назвали днем Марии Ягодницы или Марии Сладостницы. В этот день принято было ходить в лес за ягодами, чтобы заготавливать на зиму варенье и разнообразные напитки. С днем Марии Ягодницы связано много примет, о некоторых их них читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 4 августа
- Не следует в этот день ходить босиком по траве, наши предки считали, что это может привести к серьезным заболеваниям.
- Злиться и желать кому-то плохого тоже не стоит, весь негатив в противном случае обернется в итоге против вас.
- Работу в поле лучше отложить на другой день: если будет гроза, велик шанс пострадать от молнии.
- Вообще тяжелой работой в день Марии Ягодницы лучше не заниматься, иначе весь год придется работать в поте лица.
Что надо делать 4 августа
- Если ходит по траве в этот день не рекомендуется, то умываться росой — очень даже. Девушки верили, что она помогает коже оставаться красивой и сияющей.
- Необходимо обязательно навести порядок в доме. Особенно стоит уделить внимание окнам: помыть их и избавить от пыли и паутины. Иначе в дом придут болезни и безденежье.
- Шторы на окнах в этот день обязательно должно быть широко раздвинуты, чтобы дом наполнился светом.
Народные приметы 4 августа
- Гроза в день Марии Ягодницы предвещает хороший урожай зерна.
- А вот много выпавшей росы говорит о том, что для льна этот год будет неурожайным.
- На рассвете сильный туман сулит ясный и погожий день.
- Утренняя гроза предвещает дождь и вечером.