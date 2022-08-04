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2 часа назад

Что нельзя делать 4 августа в день Марии Ягодницы

Мария Кимакович

4 августа православная церковь вспоминает святую Марию Магдалину, одну из первых женщин, увидевших воскрешение Иисуса Христа. В народе же эту дату назвали днем Марии Ягодницы или Марии Сладостницы. В этот день принято было ходить в лес за ягодами, чтобы заготавливать на зиму варенье и разнообразные напитки. С днем Марии Ягодницы связано много примет, о некоторых их них читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 4 августа в день Марии Ягодницы
Фото: pxhere.compxhere.com

Что нельзя делать 4 августа

  • Не следует в этот день ходить босиком по траве, наши предки считали, что это может привести к серьезным заболеваниям.
  • Злиться и желать кому-то плохого тоже не стоит, весь негатив в противном случае обернется в итоге против вас.
  • Работу в поле лучше отложить на другой день: если будет гроза, велик шанс пострадать от молнии.
  • Вообще тяжелой работой в день Марии Ягодницы лучше не заниматься, иначе весь год придется работать в поте лица.

Что надо делать 4 августа

  • Если ходит по траве в этот день не рекомендуется, то умываться росой — очень даже. Девушки верили, что она помогает коже оставаться красивой и сияющей.
  • Необходимо обязательно навести порядок в доме. Особенно стоит уделить внимание окнам: помыть их и избавить от пыли и паутины. Иначе в дом придут болезни и безденежье.
  • Шторы на окнах в этот день обязательно должно быть широко раздвинуты, чтобы дом наполнился светом.

Народные приметы 4 августа

  • Гроза в день Марии Ягодницы предвещает хороший урожай зерна.
  • А вот много выпавшей росы говорит о том, что для льна этот год будет неурожайным.
  • На рассвете сильный туман сулит ясный и погожий день.
  • Утренняя гроза предвещает дождь и вечером.
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