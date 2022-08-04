Что нельзя делать 4 августа в день Марии Ягодницы

4 августа православная церковь вспоминает святую Марию Магдалину, одну из первых женщин, увидевших воскрешение Иисуса Христа. В народе же эту дату назвали днем Марии Ягодницы или Марии Сладостницы. В этот день принято было ходить в лес за ягодами, чтобы заготавливать на зиму варенье и разнообразные напитки. С днем Марии Ягодницы связано много примет, о некоторых их них читайте в материале «Рамблера».