До чего нельзя было дотрагиваться девушкам на Руси

На Руси существовало много табу, некоторые из которых были весьма сомнительными. В материале «Рамблера» рассказываем, к чему нельзя было прикасаться девушкам и почему.

Фото: М. В. Нестеров М. В. Нестеров

На Руси родители с детства внушали детям: нельзя поднимать никакие чужие вещи, найденные на улице, ведь они могли оказаться «с наговором» — вместе с ними человек получал порчу. Даже деньги могли быть колдовским «искушением», и следовало обходить их стороной. Если же посторонний предмет находили в собственном доме, то следовало поднять его, не прикасаясь (например, завернув в ткань), вынести из избы и сжечь.

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Во время менструации девушки не должны были прикасаться к пище, а также выполнять некоторые виды домашних работ. Считалось, что готовить в эти дни хозяйке ничего нельзя — она может испортить еду. Действовало это правило также во время последних дней беременности и сразу после родов (40 дней до и 40 дней после), когда женщина считалась «нечистой». Также во время менструации девушкам настоятельно не рекомендовали заходить в церковь, принимать причастие и посещать святые места.

Было и еще одно поверье: если женщина только вышла замуж, она ни в коем случае не должна готовить еду в доме мужа наутро после свадьбы — ей еще предстояло горевать по родительскому дому. И только на второй день она могла назвать дом супруга своим и приступить к домашним обязанностям.

И, конечно же, девушки не могли дотрагиваться до мужчин. Исключениями были только родственники — отец, брат, дед или свекр. Конечно, соблюдали табу лишь дочери из состоятельных семей — их родственники следили за тем, чтобы девушек кто-то не обесчестил, даже просто постояв рядом. Среди крестьян нравы были проще: молодежь устраивали совместные гуляния, и никто не обращал внимание даже на слишком уж активный флирт между парнями и девушками.

Еще одно табу, которое касалось всех без исключения: на Руси запрещалось трогать вещи больных. Считалось, что болезнь может перейти от захворавшего человека вместе с любой его вещью.