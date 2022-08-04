Почему китайцы не носят бороду

Если вы сейчас попробуете представить себе человека из Китая, наверняка перед вашим внутренним взором предстанет мужчина с гладким лицом без каких-либо признаков щетины на щеках и подбородке. Сознательно ли отказываются китайцы от растительности на лице или есть другая причина? Читайте об этом в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Пьяный мастер" Кадр из фильма "Пьяный мастер"

Быть может, волосы на лице у китайцев вовсе не растут? Растут, но их очень мало. Это заложено генетически. Китайцы относятся к расе монголоидов, для которой характерен крайне слабый рост волос не только на лице, но и на всем теле. Правда, в генетику китайцев «вмешались» еще и австралоиды, у которых, напротив, очень развит рост волос. Следовательно, граждане Китая находятся где-то по середине. Повышенной волосатости у них не наблюдается, но борода и усы расти все же могут. Правда, растительность на лице, как правило, у китайцев весьма скудная и появляется гораздо позже, чем, например, у европейцев.

Если же вы вспомнили сцены из фильмов с участием седоволосых китайских старцев с длинными (хоть и не слишком густыми) бородами, этому тоже есть объяснение. Дело в том, что борода в Китае — признак мужественности. Это связано, как ни странно, с китайской медициной. Борода (особенно густая), согласно китайским традициям, указывает на хорошую работу желчного пузыря. Этот орган в китайской письменности, в свою очередь, обозначается иероглифом «мужество». Следовательно, мужчина с бородой в Китае — богатырь. Поэтому воинов в Китае всегда изображают с бородой.